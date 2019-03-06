مبيعات «بلو أوشن» عبر الإنترنت تنمو 100% خلال 2018

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «بلو أوشن» المتخصصة في توزيع وتسويق منتجات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها دبي، أمس، عن نمو في مبيعاتها بنسبة 100% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»، شهزاد أحمد، إنه مع تزايد المبيعات والتوزيع في التجارة الإلكترونية المرتكزة على التطبيقات في أنحاء دولة الإمارات، فإن أعمال التوزيع الشاملة تشهد تحولاً متتابعاً في أنشطة التوزيع مدفوعاً بمنصات التجارة الإلكترونية مثل «سوق دوت كوم» و«ونون دوت كوم».

وأضاف: «نمثل أكثر من 20 علامة تجارية في الإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية الصغيرة، والاتصالات»، متوقعاً أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة بنسبة 24.6% حتى عام 2020.