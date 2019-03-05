المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إنشاء ونشر القوائم عبر «فيس بوك»

يعتبر ملمح القوائم أحد أبرز الملامح التي أضافتها شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، أخيراً، حيث يستطيع المستخدم إنشاء قائمة بمجموعة من العناصر التي يمكن إدراجها تحت عنوان واحد. ويمكن للمستخدم أن يستعير أحد النماذج السابقة التي تقدمها «فيس بوك» لتلك القوائم. كما يمكن للمستخدم إنشاء قائمة جديدة خاصة به.

فإذا أردت إنشاء ونشر القوائم عبر «فيس بوك» اتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حسابك في «فيس بوك» وانتقل إلى مستطيل التعبير عن الحالة، ثم انقر قائمة المزيد.

ومن النافذة التي ستظهر انقر خيار قائمة، لتظهر نافذة جديدة، يمكنك أن تكتب في أعلاها بجوار أيقونة ملفك الشخصي ما ترغب من توصيفات لهذه القائمة، ومن ثم انتقل للأسفل وابدأ تسجيل عناصر القائمة أمام كل رقم من الأرقام الظاهرة أمامك، علماً بأنه في مقدورك حذف العنصر الذي تصرف النظر عنه بنقر علامة الغلق التي ستظهر في نهاية السطر الخاص بالعنصر.

وبعد ذلك اختر المكان الذي تريد نشر القائمة فيه من بين آخر الأخبار أو القصص ثم انقر خيار النشر.

إضافة قائمة المحتويات إلى «مستندات غوغل»

يتيح تطبيق «مستندات غوغل» لمستخدميه عدداً كبيراً من الميزات التي تغنيهم عن الاستعانة بالبرامج المكتبية المعتادة كمجموعة «أوفيس». ولكي يستكمل أي نقص، يسمح التطبيق للمستخدم بمجموعة من الإضافات التي تسهل له العمل مهما تعددت اهتماماته ويجعل الوصول إلى هذه الإضافات من خلال التطبيق نفسه. فإذا كنت من مستخدمي «مستندات غوغل» ورأيت أنك بحاجة إلى قائمة بمحتويات المستند لتسهيل التنقل داخله، فإنه يمكنك إنشاء قائمة بالمحتويات باتباع ما يلي:

افتح «مستندات غوغل» وانقر فوق أي من الملفات الموجودة فيه، ثم توجه إلى شريط القوائم وانقر قائمة الإضافات، ومن ثم انقر خيار الحصول على إضافات داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر، وعندها ستظهر نافذة جديدة، اكتب داخل حقل البحث الموجود في أعلى اليمين اسم الإضافة التالية: table of contents. وبمجرد ظهور الإضافة داخل النافذة انقر زر «مجاناً» ذا اللون الأزرق في نهاية نافذة الإضافة، لتظهر نافذة جديدة يمكنك استكمال عملية الإضافة من خلالها.