المصدر: الامارات اليوم

الانتقال إلى الإصدار الرسمي من watchOS 5

إذا كنت من مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام تشغيل «ساعة أبل» watchOS 5، فإنه يمكنك الانتقال للإصدار الرسمي من النظام، عبر فتح تطبيق «ساعة أبل» على هاتف «آي فون»، ثم توجه إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق أيقونة «ساعتي» My Watch.

انتقل إلى «الإعدادات العامة» General ومنها انقر فوق قسم: «ملفات التعريف» profiles، ثم انقر فوق: «الملف التجريبي من نظام التشغيل» WatchOS beta’s profile، ثم فوق خيار: «حذف ملف التعريف» Delete the profile.

إذا طلب منك إدخال كلمة سر «آي فون» فعليك بإدخالها لتأكيد عملية الحذف، وبمجرد حذف النظام التجريبي، أعد تشغيل الساعة والهاتف.

تأكد بعد ذلك من تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى الإصدار الرسمي من نظام «آي أو إس 12»، ثم انتقل إلى تطبيق: «ساعتي» my watch ومنه إلى «الإعدادات العامة»، ثم إلى قسم «تحديث نظام التشغيل» Software update، ثم ثبت نظام التشغيل watchOS 5 بالطريقة المعتادة.

إضافة محتوى Google Keep إلى المستندات

إذا كنت ترغب في استخدام المحتوى الموجود على تطبيق Google Keep مع تطبيق «مستندات غوغل»، فإنه يمكنك ذلك عبر التوجه أولاً إلى تطبيق Google Docs من خلال الرابط:

https:/‏‏‏/‏‏‏docs.google.com.

افتح بعد ذلك المستند الذي ترغب في إضافة المحتوى الموجود فيه على تطبيق Google Keep، ثم انقر داخل المكان الذي تريد إضافة المحتوى به داخل المستند.

انقر فوق أيقونة المصباح الموجودة ضمن اللوح الجانبي في الجانب الأيسر من الصفحة في الواجهة العربية للتطبيق، وستظهر أمامك مجموعة ملاحظات سبق لك حفظها على التطبيق، وهنا مرر بينها حتى تصل إلى الملاحظة المرغوبة.

مرر «الماوس» فوق الملاحظة لإظهار قائمة «مزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية، ثم انقر فوق الأيقونة السابقة، ثم فوق الخيار الأول الخاص بالإضافة إلى المستند، وستلاحظ انتقال الملاحظة إلى المكان المرغوب.

يمكنك أيضاً بدلاً من الخطوة السابقة، سحب الملاحظة إلى المكان المرغوب مباشرة ثم إفلاتها داخله.