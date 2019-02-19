المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استخدام أيقونات شريط الحالة في «غالكسي»

تحتوي هواتف «سامسونغ غالكسي إس 8» و«غالكسي إس 8 بلس»، على ما يعرف بشريط الحالة، ويقصد به الشريط الذي يضم مجموعة كبيرة من الأيقونات أعلى شاشة الهاتف، حيث يظهر هذا الشريط في جميع الصفحات، سواء الصفحة الرئيسة أو صفحة التطبيقات. لكن بعض المستخدمين قد لا يعرف ما تعنيه هذه الأيقونات رغم أهميتها في تعريفهم بكل ما يتعلق بهواتفهم من نشاط، فإذا كنت من مستخدمي تلك الهواتف يمكنك التعرف الى ما تعنيه بعض هذه الأيقونات التي تظهر وتختفي أحياناً: إذا ظهرت أيقونة الشرائط الرأسية المتدرجة التي يعلوها حرف (R)، فهذا يعني أن هاتفك لا يعمل على خدمة الاتصالات نفسها المشترك بها، وتظهر هذه الأيقونة غالباً عند زيارتك بلاداً أخرى. وفي حال ظهرت أيقونة صغيرة في شكل أنصاف دوائر محيطة بدائرة أصغر، فهذا يعني إنشاء نقطة اتصال لاسلكية عبر الهاتف. وإذا لاحظت ظهور أيقونة في شكل علامة الجمع تحيط بها دائرة من اللونين الرمادي الداكن والرمادي الفاتح، فهذا يعني تشغيل ملمح «موفر البيانات» data saver.

إيقاف عرض الروابط المنسوخة في «فايرفوكس»

تحاول متصفحات الـ«ويب» تحسين الخدمات التي تقدمها لمستخدمها باستمرار، حتى إن بعضها تحاول أن تتوقع ما يمكن أن يطلبه المستخدم وتعرضه عليه حتى قبل أن يطلبه. ومن ذلك مثلاً إظهار متصفح «فايرفوكس» نافذة تسأل المستخدم عن فتح الروابط التي سبق له أن نسخها ولصقها في السابق من تطبيق آخر بمجرد فتح المتصفح. ورغم أهمية هذه الميزة فإن بعض المستخدمين يرى فيها قدراً من الإزعاج، ويرغب في عدم ظهور هذا العرض. فإذا كنت من مستخدمي «فايرفوكس»، عبر هواتف «آي فون بلس» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12.1»، يمكنك إيقاف ظهور هذا العرض من المتصفح باتباع ما يلي: افتح المتصفح على الهاتف وانقر فوق قائمة التحكم الرئيسة في المتصفح، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «Settings» وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل نافذة الإعدادات عن خيار «عرض فتح الروابط المنسوخة»Offer to Open Copied Links، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل.