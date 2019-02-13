أفضل 5 برامج لإدارة كلمات المرور

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

صدرت أخيراً قائمة تضم أفضل البرامج المتخصصة في إدارة كلمات المرور أو كلمة السر المستخدمة في الوصول إلى الحاسبات والهواتف والبرمجيات وقواعد البيانات والمواقع وخدمات الإنترنت ونظم البريد الإلكتروني، وغيرها من أدوات تقنية المعلومات المستخدمة على مدار اليوم، والتي بات وجودها ضرورياً لتفادي الأزمات الخانقة التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص نتيجة نسيان كلمة المرور مثلاً في توقيت يكون في أشد الحاجة إليها لإنجاز أعماله.

وتتسم تلك البرامج بالسهولة والقوة والمرونة، وامتلاك خصائص متقدمة في حماية كلمات المرور، وتشفر البيانات الحساسة، فضلاً عن تنظيمها وفهرستها وإدارتها، ودعم العمل مع خدمات الحوسبة السحابية على اختلاف أنواعها.

وأعد القائمة شبكة «زد دي نت» المتخصصة في تقنية المعلومات، ونشرتها أول من أمس بناء على تحليل مقارن تم إجراؤه بين مجموعة كبيرة من البرمجيات المتخصصة بهذا الشأن بالأسواق. وانتهى التحليل إلى اختيار خمسة برامج من بين عشرات البرامج المتاحة، استناداً إلى عوامل تتعلق بتسعير الخدمات المقدمة ومستويات التأمين، إضافة إلى التوافق مع المزايا الأساسية المطلوبة في مجال إدارة كلمات المرور.

وفي ما يلي البرامج الخمسة:

«باس وورد 1»

على الرغم من أن برنامج «باس وورد 1» اكتسب سمعته كواحد من أقوى أدوات إدارة كلمات المرور على أجهزة وأنظمة شركة «أبل»، فإن النسخ العاملة منه على نظم وأجهزة تشغيل «ويندوز» و«كروم أندرويد» أثبتت كفاءة وجدارة عالية. ويعمل هذا البرنامج من خلال خدمة باشتراك شهري قدره ثلاثة دولارات، ترتفع إلى خمسة دولارات شهرياً في حالة الاشتراكات العائلية والأعمال. ويتيح البرنامج تخزين ملفات كلمة المرور محلياً على الجهاز، ومزامنتها مع الحاسبات الخادمة المسؤولة عن الخدمة أو المتصلة بحساب «دروب بوكس» أو «آي كلاود» للتخزين السحابي.

«داش لاين»

يعرف برنامج «داش لاين»، بأنه العضو الأصغر في مجموعة أفضل برامج إدارة كلمات المرور، حيث ظهر للمرة الأولى قبل ست سنوات، واكتسب سمعته من سهولة الاستخدام، وتوافر نسخ تعمل مع أنظمة «ويندوز» و«ماكنتوش» و«أندرويد» و«آي أو إس». ويقدم إدارة فعالة مؤمنة قوية مجانية لأول 50 كلمة مرور يتم إدارتها من خلاله، وبعد ذلك يتطلب الأمر اشتراكاً شهرياً قدره خمسة دولارات. وفي كل الأحوال يعمل البرنامج من خلال شبكة تخيلية خاصة، لتأمين الاتصالات والبيانات المتبادلة بينه وبين مستخدميه. ويرتفع الاشتراك الشهري إلى 10 دولارات في حالة عمليات الائتمان والبيانات المالية الحاسبة والمزايا المضادة لسرقة الهوية.

«كي باس»

إن أهم ما يميز برنامج «كي باس» لإدارة كلمات المرور أنه مفتوح المصدر، أي يمكن الاطلاع على شفرة المصدر «الكود» الخاص به كاملاً، ومن ثم يمكن للمبرمجين المحترفين التعامل مع هذه الشفرة وتخصيصها أو إعادة تهيئتها والإضافة إليها أو تعديلها حسبما يريدون. ويعمل «كي باس» على أنظمة تشغيل «لينكس»، وهو مجاني، ويقوم بتخزين الملفات محلياً، ويقدم اختصارات للوحة المفاتيح السرية غير القابلة للتتبع. ويتطلب الأمر إتقانها وفهمها جيداً، كما يقوم محرك المزامنة المدمج في البرنامج تلقائياً بتحديث قاعدة بيانات كلمات المرور في أي مكان تخزين يستند إلى السحابة يحدده المستخدم.

«لاست باس»

صنفت شبكة «زد دي نت» برنامج «لاست باس» على أنه الأفضل على الإطلاق، إذ إنه مجاني ويعمل على جميع المنصات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ويقدم خدمة إدارة كلمات المرور كخدمة سحابية فقط. ويقوم بتخزين الملفات على الحاسبات الخادمة الخاصة بالخدمة ومزامنتها مع الأجهزة المحلية للمستخدمين، لكن توجد به خدمة مميزة تقدم بمقابل ثلاثة دولارات شهرياً، للمؤسسات والشركات والعائلات، وتعتمد على منهجية «المصادقة الثنائية المتقدمة»، ويرتفع الاشتراك الى أربعة دولارات شهرياً بحسب الميزات المقدمة.

«روبو فورم»

يعتبر برنامج «روبو فورم» لإدارة كلمات المرور، الأوسع انتشاراً حالياً، ويتضمن إصداراً مجانياً يدعم عمليات تسجيل الدخول غير المحدودة. ويستخدم هذا البرنامج أسلوب تخزين ملف قاعدة البيانات المشفر الخاص به محلياً على الأجهزة التي يعمل عليها. لكن يوجد به خدمة «روبو فورم في كل مكان»، التي يمكن الاشتراك بها مقابل 24 دولاراً سنوياً، وتضيف ميزات مصادقة النسخ الاحتياطي والمزامنة، والمصادقة الثنائية. كما يوجد به أيضاً خدمة إدارة كلمات المرور لعائلة كاملة مقابل 48 دولاراً سنوياً.

مزايا ضرورية

دخلت برامج «باس وورد 1» و«داش لاين» و«كي باس» و«لاست باس» و«روبو فورم»، قائمة الأفضل بين مديري كلمات المرور، كونها تحقق مزايا ضرورية، يحتاجها كل من يستخدم كلمات المرور حالياً تتمثل بالآتي: التكامل بين المتصفحات، ويقصد به أنها جميعاً محتوية على إضافات يمكن تنزيلها وتثبيتها على كل برامج تصفح الإنترنت العاملة حالياً، إضافة إلى توليد كلمة المرور، التي تعني أن كل برنامج يحتوي على منشئ أو مولد لكلمات المرور، فضلاً عن الحماية من التصيد الاحتيالي.

ومن المزايا أيضاً «المصادقة البيومترية»، ويشار بها استخدام القياسات الحيوية «البيومترية» كبصمات الأصابع والتعرف إلى الوجه وغيرها، علاوة على حفظ الملاحظات، حيث تتيح هذه الخاصية إخفاء وتفادي عرض أي بيانات مستخدمة في كلمات المرور.