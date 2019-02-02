المصدر: الامارات اليوم

تفعيل «معرف الوجه» في «آي فون إكس»

زودت «أبل» هواتفها الأخيرة «آي فون إكس» iPhone X والإصدارات التالية، بملمح التعرف إلى المستخدم ببصمة الوجه. وإذا رغبت في تفعيل ملمح معرف الوجه Face ID، فتأكد أولاً من عدم وجود أي عوائق تحجب الرؤية عن كاميرا Face ID أو عن وجهك، ولا تخلع النظارات أو العدسات اللاصقة، ولا تجعل المسافة بين الهاتف ووجهك تزيد على ذراع تقريباً.

ثم توجه إلى الإعدادات، ومنها انتقل إلى Face ID & Passcode، وأدخل رمز المرور.

قم بالنقر فوق Set Up Face ID، ثم اجعل وجهك في مواجهة الجهاز، وانقر فوق GET STARTED.

وبعد ذلك، انظر للهاتف مباشرة، واجعل وجهك داخل الإطار الدائري.

ثم حرك رأسك داخل الإطار، حتى تكتمل الدائرة الخضراء أمامك.

وعندما تنتهي الجولة الأولى من التعريف، انقر فوق خيار: الاستمرار Continue في نهاية النافذة.

وكرر تحريك الرأس دورة ثانية برفق داخل الإطار نفسه، وعندما تكتمل الدورة وتظهر الشاشة التي تؤكد ذلك، انقر فوق زر تم DONE في نهايتها.