المصدر: الامارات اليوم

تشغيل ضوء الكشاف باستخدام «سيري»

تضمن نظام التشغيل «آي أو إس 12» من شركة «أبل» مزايا عدة جديدة، كما حاول تلافي بعض المشكلات الموجودة في نظم التشغيل السابقة. ومن أهم المزايا التي طرحها هذا النظام إمكانية الاستعانة بالمساعد الرقمي «سيري» في تشغيل إضاءة الكشاف في الهاتف، فإذا رغبت في تفعيل الميزة الجديدة، اتبع ما يلي: حدّث نظام التشغيل في الهاتف إلى نظام التشغيل «آي أو إس 12» من خلال تطبيق «الإعدادات» settings، وإذا كنت فعلت سابقاً ميزة النداء على «سيري» من «الإعدادات»، فقل فقط: «سيري أضيئي الكشاف» Hey Siri, flashlight on، حيث إنه كلما كانت الأوامر أقصر كانت استجابة «سيري» أفضل، كما يستطيع المساعد الرقمي «سيري» فهم المرادفات، فلو قلت «المصباح اليدوي» torch أو الشعلة، فسيدرك أن عليه إضاءة ضوء الكشاف في المصباح، وانتبه إلى أن «سيري» لن يتمكن من ضبط مستوى إضاءة الكشاف، لذا يمكنك القيام بهذا الأمر يدوياً عن طريق مركز التحكم، وذلك بالتمرير من أعلى الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأسفل في هواتف «آي فون إكس» والهواتف التالية، أو التمرير من أسفل الشاشة إلى الأعلى في الهواتف الأقدم.