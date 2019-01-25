المصدر: الامارات اليوم

تغيير حجم أجزاء الصورة باستخدام paint

يحتاج المستخدم أحياناً إلى تغيير حجم الصور التي يستعين بها من الـ«ويب» لتناسب ظروف النشر على بعض المنصات، ولذلك يمكنك استخدام برنامج Microsoft paint لتغيير حجم بعض أجزاء الصورة باتباع التالي: انقر تبويب Home في أعلى يمين الصفحة، ثم فوق خيار «التحديد» select الموجود ضمن قائمة «الصورة» image، وبعدها اسحب المؤشر فوق الصورة لتحدد المنطقة التي ترغب في تغيير مقاسها. ويفضل أن تنقر فوق زر «القص» crop لتنقل الجزء الذي ترغب في إعادة تغيير حجمه إلى نافذة جديدة حتى لا يظهر جزء من الصورة القديمة في الصورة الجديدة. وعندها عد ثانية إلى قائمة الصورة وانقر خيار «إعادة تحديد المقاس» resize، لتظهر نافذة إعادة تحديد حجم الصورة، وهنا انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار pixel في أعلى النافذة، وحدد المقاس الأفقي الذي تريده للصورة الجديدة، وستتم إضافة المقاس الرأسي تلقائياً. وإذا رغبت في تغيير الحجم الأفقي والرأسي للصورة، احذف علامة التأشير من المربع المجاور لخيار «الحفاظ على النسبة بين أبعاد الصورة» Maintain aspect ratio وأدخل الأبعاد التي ترغبها.

إيقاف تحميل «فيفالدي» للصور أثناء التصفّح

تحرص المتصفّحات الحديثة على تسهيل عمل المستخدمين، خصوصاً في ما يتعلق بمعايير السرعة في الأداء. ولأن بعض المستخدمين قد يرى أن تحميل الصور على صفحات الـ«ويب» يؤخر عملية فتح بعض الصفحات، ولا يتماشى مع رغبته في عدم مطالعة محتوى الصور، تحاول المتصفحات الحديثة، ومنها متصفح «فيفالدي» تلبية هذه الرغبة بعدم تحميل الصور ابتداءً. فإذا كنت من مستخدمي «فيفالدي» ولا ترغب في تحميل الصور أثناء تصفح الـ«ويب»، اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «V»، وانتقل إلى «شريط الحالة» Status Bar في نهاية نافذة المتصفح، ثم انقر الأيقونة التي تحمل شكل مثلثين متجاورين في الجانب الأيمن من الشريط، لتظهر أمامك مجموعة من الخيارات، تتعلق المجموعة الأولى بـ«تحميل الصور» Load Images عبر صفحات الـ«ويب»، وهنا انقر داخلها فوق خيار «أبداً» Never.

أما المجموعة الثانية من الخيارات، فتتعلق بـ«تشغيل الرسوم المتحركة» في الصفحة Play Image Animation، حيث يمكنك أيضاً النقر فوق خيار «أبداً» Never.