«سوني» تكشف عن كاميرا لعشاق تصوير الفيديو

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية، أمس، عن إطلاق كاميرا جديدة، تلبي متطلبات عشاق تصوير الفيديو، حيث تم تحسين وظيفة التركيز التلقائي، والعديد من الوظائف المتطورة، مثل الشاشة المتحركة ومنفذ «الميكروفون».

وأوضحت الشركة أن الكاميرا Alpha 6400 تأتي في جسم مصنوع من «المغنيسيوم» مع محدد منظر بصري على غرار الطرازين Alpha 6300 وAlpha 6500. وأضافت أن الكاميرا الجديدة تتضمن شاشة قابلة للطي 180 درجة مع مستشعر APS-C مطور حديثاً، ويعمل بدقة 24 ميغابيكسل.

وبينت «سوني» أنها طورت التركيز التلقائي من خلال 425 نقطة قياس حديثة، مشيرة إلى أن الكاميرا الجديدة استفادت من التطورات التي طرأت على كاميرا A9 ذات الإطار الكامل، حيث تمتاز الكاميرا الجديدة بتتبع عيون الأشخاص والأشياء المتحركة بشكل أكثر موثوقية.

ولفتت إلى أن الكاميرا Alpha 6400 تأتي بشاشة Selfie-LCD اللمسية، مع دعم وظيفة تسجيل الفيديو بدقة 4K، موضحة أنه في هذه الحالة تقوم الكاميرا بالاستغلال الكامل لكفاءة المستشعر من أجل الحصول على الجودة المثالية، كما تدعم الكاميرا تسجيل الأفلام بالحركة السريعة والصور المتتابعة.

وذكرت الشركة أن الكاميرا تشتمل أيضاً على منفذ لتركيب «ميكروفون» خارجي، لافتة إلى أنه من المقرر إطلاق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من فبراير المقبل.