المصدر: دبي-الامارات اليوم.

العمل بالإيماءات على لوح التتبّع في «ماك»

تسمح أجهزة «ماك» المزودة بـ«لوحات التتبع متعددة اللمس» بأداء العديد من الوظائف المعتادة على الحاسب بمجرد تحريك الأصابع بشكل معين فوق اللوح. غير أن بعض المستخدمين لا يجيد استخدام تلك الإيماءات ويفاجأ عند وضع أصابعه على لوح التتبع بإجراءات لم يكن يقصدها. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك المزودة بلوح التتبع، فإنه يمكنك الاستفادة مما يلي في القيام باستخدام الإيماءات بشكل أفضل دون الاضطرار لإيقافها: إذا رغبت في تحريك صورة أو عنصر معين على الشاشة حرك إصبعيك حول بعضهما بعضاً فوق لوح التتبع. أما إذا أردت الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة حرك إصبعيك معاً فوق لوح التتبع في اتجاه اليمين أو اليسار. كما أنك تستطيع استعراض محتوى «مركز الإشعارات» Notification Center بتحريك إصبعيك معاً من الجانب الأيمن للوح التتبع إلى الجانب الأيسر. وتستطيع أيضاً استعراض محتويات سطح المكتب على الحاسب باستخدام أربعة أصابع بشرط المباعدة بين إصبع الإبهام والأصابع الثلاثة الأخرى.