المصدر: الامارات اليوم

إضافة جهات الاتصال إلى «بحث سبوت لايت»

بعد استخدام الهاتف، يمتلئ بالمعلومات كأرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني ورسائل وتطبيقات، لذا يصبح من الصعب على المستخدم البحث عن المعلومة التي يريدها. ولحل هذه المشكلة، حاولت شركة «أبل» التسهيل على مستخدمي هواتفها من خلال أداة البحث «سبوت لايت» وجعلت الوصول إليها سهلاً، وذلك بالتمرير للأسفل من الشاشة الرئيسة للهاتف. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 8»، ورغبت في إضافة جهات الاتصال إلى بحث «سبوت لايت»، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل الإعدادات العامة فوق قسم «بحث سبوت لايت» Spotlight Search، وبعدها مرر للأسفل داخل «بحث سبوت لايت»، وانقر خيار «جهات الاتصال» Contacts لضمها إلى الفئات التي يتم البحث داخلها عند تشغيل التطبيق.