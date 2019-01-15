المصدر: الامارات اليوم

تحديث جميع التطبيقات دفعة واحدة

عندما تطرح شركة «أبل» نظام تشغيل جديداً، يتعرض مستخدمو النظام لاستنزاف بطارية الأجهزة بسرعة، لذا يوصي الخبراء دوماً بتطبيق بعض الآليات لتقليل استنزاف بطارية الجهاز، وذلك بإيقاف تشغيل الملامح التي تقوم «أبل» بتفعيلها افتراضياً، أو ببعض الإجراءات البسيطة. ومن ذلك مثلاً تحديث كل التطبيقات الموجودة على الهاتف، لأنه من المفترض أن يقوم مطورو التطبيقات بتحديث تطبيقاتهم لتتناسب مع نظام التشغيل الجديد، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل «أبل» تطرح نسخة تجريبية من نظام التشغيل قبل إطلاقه رسمياً. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «بي أو إس 12»، ورغبت في تحديث التطبيقات الموجودة على هاتفك دفعة واحدة، اتبع الآتي: انقر فوق تطبيق المتجر في هاتفك، وانتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة ثم انقر تبويب «التحديثات» Updates، ومن ثم انتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر خيار «تحديث الكل» Update All، وانتظر حتى يتم تحديث كل التطبيقات.