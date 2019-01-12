المصدر: الامارات اليوم

إفراغ صندوق المهملات في تطبيق «جي ميل»

تتيح منصات البريد الإلكتروني إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة من البريد خلال مدة معينة. وتبقى هذه الرسائل في صندوق المهملات في بريد «غوغل» لمدة 30 يوماً قبل التخلص منها نهائيا. لكن أحياناً يرغب المستخدم في إفراغ محتويات صندوق المهملات بشكل لحظي، بعد قراءة الرسائل السرية أو التي تتميز بالخصوصية، ليضمن عدم اطلاع أي شخص عليها. والحقيقة أن هذا الخيار متاح أيضاً لمستخدمي بريد «جي ميل». فإذا كنت من مستخدمي تطبيق البريد عبر هواتف «أندروي»، ورغبت في التخلص من محتويات صندوق المهملات على الفور، اتبع هذه الخطوات:

• افتح تطبيق بريد GMAIL.

• توجه إلى أعلى يسار الشاشة وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية.

• مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار صندوق المهملات TRASH وانقر فوقه.

• انتقل إلى أعلى الشاشة، وانقر فوق خيار: إفراغ المهملات الآن Empty trash now.