«سامسونغ» تكشف عن معالج جديد للسيارات

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ» عن المعالج الجديد Exynos)

Auto V9)، الذي تقدمه لأنظمة الـ«ملتيميديا» بالسيارات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن المعالج Exynos Auto V9 الجديد تم تصميمه على أساس معمارية «8 نانومتر» معتمدة على وحدة المعالجة المركزية Cortex-A76 ثمانية النوى، التي تعمل بسرعة تصل إلى 2.1 غيغاهرتز. وأضافت أن المعالج الجديد يدعم أيضاً وظيفة الذكاء الاصطناعي (NPU)، لإتاحة مساعدة رقمية في السيارة، موضحة أن هذه الوظيفة تعمل بسرعة كبيرة تتيح لها معالجة البيانات السمعية والبصرية للوظائف المختلفة.

وذكرت الشركة أنه بفضل وحدة المعالجة المركزية القوية ووحدة معالجة الرسوميات، يمكن دعم العديد من الأنظمة مثل شاشة أجهزة القياس والبيان، وشاشة الـ«ملتيميديا» المركزية، وشاشات المقاعد الخلفية في الوقت ذاته.