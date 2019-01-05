المصدر: الامارات اليوم

تغيير النافذة الافتراضية لـFinder

يعتبر تطبيق Finder الموجود على أجهزة MacBook الطريقة الأساسية التي يمكن للمستخدم من خلالها تصفح وفتح الملفات التي أنشأها وحفظها على جهازه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook العاملة بنظام تشغيل macOS High Sierra، فإنه يمكنك تغيير المجلد أو القسم الذي تراه عند فتح التطبيق من خلال التوجه إلى الجانب الأيمن من قائمة dock في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق نافذة تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل وجه مبتسم.

انتقل إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة Finder، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة الجديدة وانقر فوق خيار: «التفضيلات» Preferences. ابحث بعد ذلك داخل النافذة الجديدة عن خيار: «المكان الذي تعرضه نافذة التطبيق الجديدة» New Finder window shows، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة تحت الخيار السابق، لتستعرض الأماكن التي يمكن أن يفتح التطبيق عليها عند النقر فوقه، واختر ما ترغبه منها، مثل سطح المكتب، أو خدمة «آي درايف»، أو المستندات.

تنزيل نسخ من ملفات Excel online

يعتمد الكثيرون على النسخ المخصصة للويب من البرامج المكتبية، إذ تتماثل الإمكانات التي تقدمها للمستخدمين مع البرامج المكتبية المعتادة. ومن ذلك برنامج «إكسل على الويب» Excel online. غير أنه على الرغم من أهمية العمل على هذه البرامج، فإن المستخدم يحتاج أحياناً إلى العمل على بعض هذه الملفات في مكان لا يتوافر فيه اتصال بالإنترنت، لذلك، إذا رغبت في تنزيل نسخة من ملف معد باستخدام «إكسل على الويب» إلى جهاز الكمبيوتر، فإنه يمكنك ذلك من خلال التوجه إلى موقع برنامج «إكسل على الويب» عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏goo.gl/‏‏28ySjf،ثم سجل الدخول إلى حسابك، واختر الملف الذي ترغب في تنزيل نسخة منه.

انقر فوق قائمة «ملف» file، ثم مرر داخل اللوح الموجود يسار النافذة الجديدة حتى تصل إلى: «الحفظ باسم» Save As وانقر فوقه.

ابحث بعد ذلك عن خيار: «تنزيل نسخة» وانقر فوقه، ثم اختر القسم الذي ترغب في حفظ نسخة الملف به، وانقر فوق زر «حفظ».