أبرز 20 حدثاً الأكثر اهتماماً ومتابعةً في عالم التقنية خلال 2018

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعدّ موقع «تيك ريبابليك» المتخصص في التقنية، قائمة بالأحداث التي شهدها عالم التقنية خلال عام 2018، مشيراً إلى أن أخبار الفضائح والاندماجات وصفقات الاستحواذ، والهجمات والثغرات الأمنية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالخصوصية، تصدرت من حيث الانتشار والاهتمام الجماهيري الواسع عالمياً، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام التقليدية، متفوقة بذلك على أخبار التقنيات والمنتجات والخدمات. وحدد «تيك ريبابليك» في قائمته، أبرز 20 حدثاً تقنياً، وصفها بأنها كانت الأهم من حيث المتابعة والاهتمام الجماهيري، على النحو التالي:

- فضائح «فيس بوك»

خلال عام 2018 عاشت شركة «فيس بوك» سلسلة من الفضائح والمشكلات، أهمها الكشف عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة من خلال إعلانات على موقع «فيس بوك»، والخروقات الأمنية المتعددة وتسريبات للبيانات، أبرزها تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات السياسية.

- قانون «جي دي بي آر»

فى 25 مايو 2018 تم تفعيل قانون حماية البيانات العامة الأوروبي، المعروف باسم «جي دي بي آر» الذي يعد من أهم آليات حماية الخصوصية والبيانات على الإطلاق، لكونه يوفر ضمانات صارمة وإفصاحات بشأن البيانات الشخصية.

- سرقة رسائل إلكترونية

في يوليو الماضي وقعت إحدى أخطر الأزمات بين روسيا وأميركا، بعد أن وجه أحد المحققين الأميركيين اتهامات رسمية ضد 12 عضواً من وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، بسرقة آلاف رسائل البريد الإلكتروني من خوادم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

- صفقة «ريد هات»

في أكتوبر 2018 أعلنت شركة «آي بي إم» الأميركية عن صفقة لشراء شركة «ريد هات» المتخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر، بغرض تكوين كيان قوي وقادر على المنافسة في مجال الحوسبة السحابية.

- الاستحواذ على «جيت هب»

في أكتوبر الماضي أكملت شركة «مايكروسوفت» صفقة استحواذها على منصة «جيت هب»، التي تعتبر أكبر مستودع لشفرات المصدر والأكواد البرمجية المفتوحة والمغلقة على الإنترنت، لتصنع بذلك تحولاً جوهرياً في مسيرة الشركة، بعدما كانت ضد البرمجيات مفتوحة المصدر.

- تدهور العملات الرقمية

يعد 2018 العام الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة على الانترنت، وفي مقدمتها «بيتكوين»، إذ إنه بعدما كانت قيمة الـ«بيتكوين» الواحد تعادل أكثر من 13 ألفاً و900 دولار في بداية العام، تدهورت الأمور وهوت قيمة العملة إلى ما دون الـ3500 دولار في نوفمبر الماضي.

-«سبكتر» و«ميلتداون»

خلال النصف الثاني من يناير 2018، تفجرت أسوأ أزمة أمن معلومات واجهتها صناعة تقنية المعلومات والحاسبات طوال تاريخها، وذلك مع الإعلان عن ثغرتي «سبكتر وميلتداون» الأمنيتين، الموجودتين داخل المعالجات الدقيقة في الحاسبات.

- تضخم شعبية «فورتنيت»

منذ بداية مارس 2018 حققت لعبة «فورتنيت» التي تتم ممارستها بصورة حية عبر الانترنت شعبية غير مسبوقة. وبلغ الأمر ذروته عندما كسر أحد اللاعبين أعلى رقم للمتابعين، حينما وصل عدد متابعيه والمشاركين معه في اللعبة بصورة متزامنة 6.2 ملايين شخص.

- شركة التريليون دولار

في أغسطس 2018 أصبحت شركة «أبل» أول شركة تقنية على مستوى العالم تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار. لكن في 27 نوفمبر تراجعت قيمة أسهم التقنية عموماً، ومن بينها «أبل».

- حماية بيانات الموقع

في يونيو الماضي أرست المحكمة العليا الأميركية مبدأً مهماً، يتمثل في أن بيانات الموقع الذي يتحرك فيه مستخدم الهاتف المحمول تعد من البيانات المشمولة بقوانين حماية الخصوصية.

- هواتف «آي فون»

ظهرت خلال سبتمبر 2018 الطرز الجديدة من هواتف «آي فون» التي حظيت بانتشار واهتمام عالميين واسعي النطاق، لاسيما هاتف «إكس إس» الذي جرى تصنيفه على أنه أكبر هاتف محمول، ويتخطى سعره 1000 دولار.

- السيارات ذاتية القيادة

في مارس 2018 تحطمت سيارة ذاتية القيادة لشركة «تسلا» على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية. كما أنه في الشهر نفسه وقع حادث آخر، حيث دهست سيارة لـ«أوبر» ذاتية القيادة، أحد المشاة في ولاية أريزونا.

- احتجاجات موظفي «غوغل»

في الأول من نوفمبر 2018 احتج الموظفون داخل مكاتب شركة «غوغل»، رافضين ومنددين بالطريقة التي تحمي بها الشركة مديريها المتهمين بالتحرش بالنساء داخل الشركة.

- الأخبار المزيّفة

تفجّرت خلال عام 2018 قضية الأخبار المزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيس بوك»، ما أدى إلى استدعاء مسؤولي شبكتي «فيس بوك» و«تويتر» إلى مجلس الشيوخ الأميركي في جلسات استماع لوضع حد لهذا الأمر.

- مخاوف الذكاء الاصطناعي

في مؤتمرها السنوي للمطورين خلال يونيو 2018 أبهرت شركة «غوغل» المتابعين بخدمة «دوبليكس» لاستخدام «الروبوتات» العاملة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، ما أثار المخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه الروبوتات على البشر.

- هجمات إنكار الخدمة

في 28 فبراير الماضي وقع أخطر هجوم من نوعية هجمات إنكار الخدمة خلال 2018، حيث تعرض له موقع «جيت هب» للأكواد البرمجية عالمياً. وبلغ حجم المرور المزيف الموجه للموقع 1.35 تيرابايت في الثانية.

- «آزور سفير»

في أبريل 2018 أطلقت شركة «مايكروسوفت» رسمياً حزمة برمجية أطلقت عليها «آزور سفير»، وهي حزمة برمجية تعمل على نظام تشغيل «لينكس»، المنافس الأكبر لنظم تشغيل «ويندوز».

- هاتف قابل للطي

في نوفمبر الماضي كشفت شركة «سامسونغ» عن الهاتف القابل للطي، «إنفينتي فليكس» المزود بشاشة قياس 7.3 بوصات، لتدشن بذلك تحولاً جديداً طال انتظاره في عالم الهواتف.

- شلل «فيزا» لـ 8 ساعات

في الأول من يونيو 2018 تعرضت شبكة بطاقات الائتمان «فيزا» لانقطاع دام ثماني ساعات متصلة بسبب هجوم غامض تعرضت له عبر أوروبا.

- «سوبر ماركت آلي»

في مطلع عام 2018 افتتحت شركة «أمازون» أول «سوبر ماركت آلي» يعمل من دون موظفين، ويدار أوتوماتيكياً من قبل النظم الذكية.