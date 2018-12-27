المصدر: الامارات اليوم

استعادة أيقونات سطح المكتب في «ويندوز 7»

يعتمد الكثيرون في تصفح محتويات الحاسب على استخدام أيقونات سطح المكتب، حيث يمكنهم من خلالها الوصول بسرعة إلى المحتوى المرغوب. غير أن المستخدم قد يتفاجأ أحياناً باختفاء أيقونات سطح المكتب دون سبب واضح. والحقيقة أن هذا الأمر يحدث بسبب تغيير إعدادات العرض. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 7»، وعانيت هذه المشكلة، فإنه يمكنك حلها باتباع الآتي: انقر بزر الفأرة الأيمن فوق أي مساحة خالية على شاشة سطح المكتب، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر وانقر قائمة «عرض» view، وعندها ستظهر نافذة جديدة، مرر داخلها حتى تصل إلى خيار: «إظهار أيقونات سطح المكتب» Show desktop icons، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق. وتصلح الطريقة السابقة عندما تختفي أيقونات سطح المكتب، وتظل الأيقونات الخاصة بشريط المهام كقائمة ابدأ والوقت موجودة. وإذا لم تظهر أيقونات شريط المهام أيضاً، إضافة إلى أيقونات سطح المكتب، فيمكنك استعادتها جميعاً من خلال ملمح «مدير المهام» task manage.