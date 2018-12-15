المصدر: الامارات اليوم

وقف المؤثرات الصوتية في «بوكيمون غو»

تحتوي لعبة «بوكيمون غو» على موسيقى ومؤثرات صوتية تتناسب مع المواقف المختلفة التي تضمها اللعبة. غير أن بعض المستخدمين يرى أن صوت الموسيقى والمؤثرات داخل اللعبة يؤثر في تركيزه ويشتت انتباهه، ومن ثم يفضل لو تم إيقاف الصوت والمؤثرات الصوتية في اللعبة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك إيقاف الموسيقى والمؤثرات الصوتية، من خلال فتح تطبيق «بوكيمون غو» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة نصفها أحمر والنصف الآخر أبيض.

توجه بعد ذلك إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق أيقونة كرة «بوكيمون» في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق تبويب: «الإعدادات» Settings في أعلى يمين النافذة الجديدة.

انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار: «موسيقى» Music لحذف علامة التأشير، ثم انقر أخيراً داخل الدائرة المجاورة لخيار: «المؤثرات الصوتية» Sound Effects لإيقاف تشغيل أية أصوات أثناء اللعب.

تعطيل التقاط صور شاشة «ساعة أبل»

تلعب لقطات الشاشة دوراً مهماً في حياة البعض، إذ يلجأ إليها المستخدم لتسجيل خطأ معين في أحد البرامج والتطبيقات، أو حفظ رسالة مهمة في إحدى المحادثات. ويمكن للمستخدم الاستعانة بجهاز الكمبيوتر أو بجهاز الهاتف لالتقاط صور الشاشة. كما أن بعض الأجهزة، مثل «ساعة أبل» تسمح بأخذ لقطات للشاشة، غير أن بعض المستخدمين قد يرغب في إيقاف هذا الملمح، خصوصاً إذا كان يمكنه التقاط الصور من خلال هاتفه المقترن بالساعة. لذلك، إذا كنت تستخدم «ساعة أبل» المقترنة بهاتف «آي فون»، وعانيت من التقاط العديد من صور الشاشة عبر الساعة، عرضاً، فإنه يمكنك إيقاف الملمح من خلال فتح تطبيق الساعة، ثم انقر فوق قائمة: «ساعتي» My Watch، ومرر داخل النافذة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى: «الإعدادات العامة» General ثم انقر فوقها.

مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «تفعيل لقطات الشاشة» Enable Screenshots، وحرك المؤشر المجاور للخيار من الجانب الأيسر إلى الأيمن لتفعيله.