المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف «استشعار السقوط» في «ساعة أبل»

أضافت شركة «أبل» الأميركية إلى ساعتها Apple Watch Series 4 ملمح «استشعار السقوط»، الذي يتيح للساعة التعرف ما إذا كان مستخدمها قد تعرض للسقوط أم لا. لكن بعض المستخدمين لا تروقهم الإجراءات التي تتخذها الساعة فور السقوط، ومن بينها إبلاغ خدمات الطوارئ، إذا لم يرد على الرسالة التي تظهر له بعد السقوط. لذلك فإنه يمكنك إيقاف ملمح «استشعار السقوط» من خلال فتح تطبيق الساعة Watch app على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد.

هنا، ينبغي للساعة، افتراضياً، أن تنتقل إلى تبويب: «ساعتي» My Watch، لكن إذا لم يحدث ذلك، فعليك بالنقر فوق أيقونة الساعة الموجودة في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر للأسفل ثم انقر فوق قسم: «الاستغاثة بخدمة الطوارئ» Emergency SOS، ثم ابحث داخل نافذة الطوارئ عن خيار: «استشعار السقوط» Fall Detection بقرب نهاية النافذة، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين لليسار حتى يختفي الضوء الأخضر.

تشغيل «التمرير السلس» في «كروم»

يعد «التمرير السلس» إحدى أهم الميزات التي يجب أن تتمتع بها متصفحات الـ«ويب»، لأنها تسمح للمستخدم بالتجول داخل الصفحة بحرية. غير أن مشكلة التمرير غير المنضبط كثيراً ما تواجه مستخدمي متصفح «كروم»، فيقفز مؤشر الـ«ماوس» فجأة إلى أعلى أو أسفل بدرجة تفوق ما يريده المستخدم. والحقيقة أن «كروم» حاول حل المشكلة عن طريق تفعيل ملمح «التمرير السلس»، لذلك إذا كنت من مستخدمي «كروم» ومررت بتجربة مشابهة، فإنه يمكنك تفعيل وضع «التمرير السلس» من خلال فتح «كروم» أولاً، ثم انتقل إلى أعلى الصفحة الرئيسة وأدخل عبارة:

chrome//:flags،

أو about:flags داخل شريط العناوين، وانقر زر «إدخال» enter.

مرر داخل الصفحة الجديدة حتى تصل إلى خيار «التمرير السلس» Smooth Scrolling، وستلاحظ أن هذا الخيار غير مفعل بشكل افتراضي، لذا، انقر رابط التفعيل «Enable» بجانب الخيار، وأحياناً تحته في بعض إصدارات «كروم»، ثم انقر خيار: «استئناف التشغيل» Relaunch Now.