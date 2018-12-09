المصدر: الامارات اليوم

حساب النسبة المئوية في برنامج «إكسيل»

يستطيع مستخدمو برنامج «إكسيل» (Microsoft Excel 2013)، الوصول إلى معادلة حساب النسب المئوية واستخدام العلامة الخاصة بها، عبر الخطوات التالية:

■افتح البرنامج ثم افتح الجدول spreadsheet.

■انقر داخل الخلية التي ترغب في عرض النسبة المئوية لها.

■اكتب المعادلة التي يمكنك من خلالها حساب النسبة المئوية داخل الخلية، علماً بأن المعادلة يمكن أن تكتب على هذا النحو:( XX/‏‏‏‏YY) بحيث تستبدل رقم العمود والصف الخاص بالخلية التي تحتوي على القيمة الأولى بالرمز (XX)، وتحل رقم العمود والصف الخاص بالخلية التي تحتوي على القيمة الثانية محل الرمز (YY).

■انقر مع التثبيت فوق نهاية الجانب الأيمن من الخلية ثم اسحبه للأسفل.

■اختر الخلايا التي تعرض النسب المئوية، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق إحدى الخلايا المختارة، ومن النافذة المنسدلة، انقر فوق Format Cell.

■توجه إلى يسار النافذة الجديدة، ثم انقر فوق Percentage.

■انقر فوق خيار المواضع العشرية decimal places.

■انقر فوق زر ok في نهاية النافذة.