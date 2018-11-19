المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة المرشحات إلى مقاطع الفيديو

تقدم أدوات تحرير الفيديو الفرصة لتعديل العيوب وإضافة مظهر احترافي للفيديوهات، لذلك يقدم موقع «يوتيوب» مجموعة من الأدوات المدمجة بالموقع لمساعدة المستخدمين على عرض فيديوهاتهم للجمهور في أفضل صورة، فإذا كنت من مستخدمي «يوتيوب»، فإنه يمكنك إضافة بعض المرشحات filters إلى فيديوهاتك عبر الذهاب إلى خيار: «استوديو مبدعي المحتوى» Creator Studio المجاور لأيقونة الترس داخل النافذة الجديدة وانقر فوقه، ثم توجه إلى: «مدير الفيديو» Video Manager.

اختر الفيديو الذي ترغب في استخدام المرشحات معه، ثم انقر فوق رأس القائمة المجاورة لخيار «تحرير» edit.

مرر حتى تصل إلى خيار enhancements، وهنا ستظهر نافذة جديدة تضم العديد من الأدوات. انقر فوق قائمة filters، ثم اختر أداة التصفية التي ترغب في تطبيقها على الفيديو، وستشاهد التغيير الذي أجريته على الفور داخل نافذة الفيديو.

أخيراً انقر فوق: «حفظ» Save.

نسخة من بيانات «واتس أب» عبر «آي كلاود»

عندما يتبادل المرء محادثات مهمة مع الأصدقاء عبر تطبيقات التراسل الاجتماعي، فقد يرغب في الاحتفاظ ببعض المعلومات التي تتضمنها المحادثات، أو يرغب في الاحتفاظ بالبيانات الموجودة عبر التطبيق في حال تم حذفه. والحقيقة أن العديد من التطبيقات تسمح بهذا الأمر عن طريق تفعيل ملمح «النسخ التلقائي» للبيانات سواء يدوياً أو تلقائياً. لذلك، إذا كنت فعلت هذا الملمح عبر تطبيق «واتس أب»، وترغب في الاطلاع على النسخة الاحتياطية الموجودة ضمن «آي كلاود»، فإنه يمكنك ذلك من خلال التأكد أولاً من استخدام «مُعرّف أبل» Apple ID نفسه الذي استخدمته أثناء إعداد النسخة الاحتياطية.

افتح بعد ذلك تطبيق «واتس أب» عبر هاتفك الذي يعمل بنظام تشغيل «آي أو إس»، ثم تأكد من استخدام رقم الهاتف الذي سجل الدخول منه إلى التطبيق.

أثناء تسجيل الدخول، سيسألك التطبيق عن استعادة النسخة الاحتياطية من خدمة «آي كلاود» السحابية، وهنا انقر فوق خيار: «استعادة سجل المحادثات» Restore Chat History.