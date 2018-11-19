تدابير بسيطة لتوفير باقة اتصال البيانات

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

نصحت بوابة الاتصالات «تيلتاريف.دي» الألمانية، أصحاب الهواتف الذكية، باتخاذ بعض التدابير البسيطة لتوفير باقة اتصال البيانات، وتجنب نفادها قبل موعد التجديد.

وأوضحت أنه يتعين على المستخدم وضع قيود أكثر صرامة على إعدادات تطبيقات البريد الإلكتروني والتراسل الفوري وتطبيقات الطقس، من خلال تحديد عدد المرات المسموح فيها بالاتصال بـ«سيرفر» الشركة المقدمة للخدمة، وتحديد نوعية المرفقات، أو تعيين الحد الأقصى لحجم الملفات المسموح بتنزيلها تلقائياً.

وأضاف خبراء البوابة أنه من الأفضل أن يقتصر تنزيل التطبيقات أو التحديثات على شبكات WLAN اللاسلكية فقط، كما ينبغي ضبط الهاتف الذكي على وضع «عدم الاتصال بالإنترنت» Offline عند تشغيل الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، أو الأفلام، بعدما يتم تنزيلها على الهواتف الذكية، وينطبق الأمر نفسه عند تشغيل خرائط الملاحة.

وإذا رغب المستخدم في التعرف إلى التطبيقات الأكثر استهلاكاً لباقة اتصال البيانات، مع إمكانية إزالة تثبيتها، فيمكنه إلقاء نظرة على «إعدادات» الهاتف، والاطلاع على هذه المعلومات في نظام «آندرويد» عبر بند «استعمال البيانات» Data usage، أو «البيانات الجوالة» Cellular Data في هاتف «آي فون».