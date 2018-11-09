المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل باقة بيانات الهاتف عند تصفّح «فيس بوك»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «فيس بوك» عبر الهاتف، فإنه يمكنك الاستفادة من ملمح توفير باقة البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية: افتح التطبيق على الهاتف وسجل الدخول إلى حسابك، ثم توجه إلى قائمة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوقها، ومن ثم مرر داخل القائمة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «المساعدة والإعدادات» Help and Settings ومنه انتقل إلى خيار «موفر البيانات» Data Saver وانقر فوقه، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وعندها ستلاحظ وجود خيار آخر خاص بإيقاف تشغيل ملمح موفر البيانات أثناء استخدام الشبكات اللاسلكية والذي سيتم تفعيله افتراضياً، لكن يمكنك أيضاً إيقاف تفعيله بنقل المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار. وبموجب الخطوات السابقة سيقوم التطبيق بتقليل جودة الصور المعروضة وتقليل حجمها، وإيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وستلاحظ وجود شريط برتقالي اللون أعلى الشاشة الرئيسة للتطبيق.

استخدامات غير تقليدية لكاميرات الهواتف

مع تطور كاميرات الهواتف الذكية وتطور إمكاناتها، بات مستخدمو الهواتف أقدر على استخدام تلك الكاميرات في أغراض أكثر عملية وتيسيراً لأمور حياتهم اليومية، غير التصوير التقليدي فقط. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف ذات الكاميرات فائقة الدقة، فإنه يمكنك الاستعانة بها في أداء مهام متعددة منها: استخدام كاميرا الهاتف في التقاط صورة لـ«رقم التأكيد» confirmation number الذي تتلقاه عند حجز التذاكر عبر الـ«ويب» للحفلات، كما يمكن استخدام الكاميرا في التقاط صور لأجزاء الأجهزة المختلفة إذا أردت فكها وإصلاحها، حتى تتذكر إعادة كل الأجزاء إلى مكانها الصحيح، كما يمكنك أن تكرر التصوير مع كل خطوة جديدة في عملية الفك لتستعين بها في خطوات التركيب المتتالية. ويمكن استخدام الكاميرا مع تطبيق CamScanner الذي يعمل مع الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد» في تشارك المستندات عبر بريدك الإلكتروني مباشرة من الهاتف، أو إرسال هذه المستندات إلى أجهزة «الفاكس» الثابتة.