المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تنزيل قاموس «أكسفورد» على «آي فون»

أتاحت وسائل التواصل المتعددة للمستخدم الاطلاع على ثقافات مختلفة، وقراءة محتوى منشور بلغات غير لغته الأم. وتحاول نظم تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية مراعاة هذا الأمر، لذا تدخل القواميس وأدوات الترجمة إلى التحديثات التي تطلقها بين الحين والآخر. ومن ذلك مثلاً تحديث ملمح القاموس الذي أضافته شركة «أبل» لنظام التشغيل «آي أو إس 12»، حيث يمكن للمستخدم تنزيل قاموس «أوكسفورد» للغة الإنجليزية على الهاتف، واستخدامه في التعرف الى الكلمات التي لا يعرف معناها أو المضاد الخاص بها أو مرادفها. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل هذا ورغبت في تنزيل القاموس، يمكنك اتباع الخطوات التالية: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» وانقر فوقه، ثم انقر تبويب «الإعدادات العامة» General، وبعد ذلك مرر دخل قائمة الإعدادات العامة، حتى تصل إلى قسم «القاموس» Dictionary وانقر فوقه، ومن ثم انقر خيار «قاموس أوكسفورد» وانتظر للحظات، ليتم بدء تنزيل القاموس.

تفعيل وضع القراءة في Adobe Reader

غالباً ما يقوم معدّو الأوراق البحثية والأكاديمية بحفظ الملفات ونشرها عبر الـ«ويب» باستخدام صيغة PDF. وعند استخدام هذه الملفات قد يشعر القارئ ببعض الإزعاج البصري بسبب شرائط القوائم التي تضمها برامج التعامل مع هذه الملفات وقراءتها، ومن ذلك برنامج Adobe Reader. وربما لهذا السبب أتاح البرنامج لمستخدميه إمكانية تفعيل وضع القراءة للتخلص من الأشرطة. فإذا كنت تستخدم البرنامج في التعامل مع ملفات PDF، فإن بإمكانك تفعيل وضع القراءة باتباع ما يلي: افتح البرنامج وانقر فوق قائمة «ملف» FILE في شريط القوائم العلوي، ثم انقر خيار «الفتح» OPEN من القائمة المنسدلة التي ستظهر، ومن ثم اختر الملف المرغوب وانقر خيار «الفتح»، وبعدها توجه إلى قائمة «العرض» VIEW في شريط القوائم أعلى النافذة وانقر فوقها، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار «وضع القراءة» READING MODE. كما يمكنك بدلاً من هذه الخطوات الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح والنقر فوق زرَّي (CTRL+ H).