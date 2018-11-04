تفعيل «اللمس الثلاثي الأبعاد» في كاميرا «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

إذا كنت تمتلك هواتف iPhone 6S وما بعدها، فإن هاتفك يتمتع بميزة مهمة يطلق عليها «اللمس الثلاثي الأبعاد» (3D TOUCH). ويعتمد هذا الملمح على قوة الضغط على الخيار المعروض أمامك على الشاشة، وبذلك يختلف عن النقر المعتاد فق الخيارات المختلفة. فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الهواتف، وأردت استخدام الملمح نفسه مع تطبيق الكاميرا، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

•توجه إلى تطبيق الكاميرا، وانقر فوق الأيقونة الخاصة به.

•ستظهر أمامك قائمة جديد يطلق عليها «قائمة الإجراءات السريعة» quick actions، وستشعر باهتزاز خفيف.

•انقر فوق الأيقونة الأولى في القائمة التي تبدو في شكل شخص لالتقاط صور السيلفي.

•انقر فوق الأيقونة الثانية التي تبدو في شكل كاميرا الفيديو لتسجيل مقطع فيديو.

•انقر فوق الأيقونة الثالثة التي تبدو في شكل دائرة صغيرة للتسجيل بطريقة التصوير البطيئة.

•انقر فوق الأيقونة الرابعة التي تبدو في شكل كاميرا لالتقاط صورة عادية.