المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حذف الصفحات المحفوظة في «كروم»

يصادف المرء أثناء تصفحه للمواقع بعض المقالات المهمة، لكنه لا يجد الوقت الكافي لقراءتها، فيرغب في الاحتفاظ بها للاطلاع عليها لاحقاً، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو دون اتصال بالشبكة. وتتيح بعض المتصفحات هذا الأمر بسهولة، ومنها متصفح «كروم». غير أن المستخدم يرغب في حذف هذه المقالات من قائمة القراءة الخاصة به بعد ذلك، حتى لا تزدحم القائمة بمواد لم تعد مهمة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «كروم»، فإنه يمكنك حذف هذه المواد من خلال فتح متصفح «كروم» عبر جهاز «آي فون» أو «آي باد»، ثم توجه إلى أعلى الجانب الأيمن من نافذة المتصفح، انقر فوق قائمة «مزيد» More.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «قائمة القراءة» Reading List وانقر فوقه، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة وانقر فوق خيار: «تحرير» edit.

اختر الصفحة التي ترغب في حذفها، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق خيار «حذف» Delete.

استخدامات إضافية لكاميرا الهاتف

لم تعد كاميرا الهاتف مجرد أداة لتسجيل اللقطات الجميلة وتخليد الذكريات، بل أصبحت وسيلة أكثر عملية في عالم اليوم، ويمكن استخدامها في مهام متعددة، فعندما تذهب إلى مكان للمرة الأولى، استخدم كاميرا الهاتف في تصوير المعالم البارزة للمكان، ولافتات الشوارع لتستخدمها في رحلة العودة، كما يمكنك التقاط صور للافتات الشوارع الموجودة بالقرب من الفندق الذي تنزل به.

وفي حال تعرضت سيارتك لحادث ما، فإنه يمكنك استخدام كاميرا الهاتف في التقاط صور للحادث، لتسجيل الواقعة، فالصورة دليل يصعب التشكيك فيه.

كما يمكنك التقاط صور للنماذج الضريبية والفواتير، وغيرها من المستندات، لتتمكن من قراءتها إذا كانت الخطوط الموجودة بها صغيرة الحجم، وحاول أن تضع هذه المستندات فوق سطح مستوي لتحصل على صور ذات جودة أفضل. وأخيراً، يمكن لكاميرا الهاتف تسجيل مستوى الوقود في السيارة قبل قيادتها عند التعامل مع شركات تأجير السيارات، وذلك لتملأ خزان الوقود بالقدر نفسه الذي تسلمت السيارة عنده.