«فيليبس» تُطلق شاشة جديدة قياس 27 بوصة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية، أمس، عن إطلاق شاشتها 276E8VJSB الجديدة قياس 27 بوصة بتصميم نحيف وعصري، مع دعم تقنية الوضوح الفائق 4K/‏‏UHD وتعمل بدقة 3840 x 2160 بيكسل، وتمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 178 درجة.

وأوضحت الشركة أن شاشتها الجديدة تشتمل على معالج صورة داخلي «12 بت» لعرض الألوان بشكل مكثف، مع خاصية الانتقال السلس بفضل توافر 1074 مليار لون، كما تزخر الشاشة، التي يبلغ وزنها 4.84 كيلوغراماً بقاعدة قابلة للإمالة مع حواف ضيقة، فضلاً عن تمتّعها بزمن استجابة يبلغ خمسة مللي في الثانية، وكذلك درجة سطوع قصوى تصل إلى 350 شمعة/‏‏م2.

وأضافت أن شاشة 276E8VJSB، تتضمن العديد من منافذ التوصيل، مثل DisplayPort 1.2 ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذ صوتيات.

وأشارت «فيليبس» إلى أنه من أجل الاستمتاع بالمشاهدة المريحة، فإنها جهزت الشاشة الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل وظيفة التوصيل MultiView لتوصيل شاشات متعددة، وتقنية Flicker Free للتحكم في شدة الإضاءة، إضافة إلى أن وضع Low Blue يعمل على خفض نسبة الضوء الأزرق للحفاظ على العينين.