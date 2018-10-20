«هواوي» تقدم ساعة ذكية مقاومة للماء

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» الصينية عن ساعتها الذكية Watch GT الجديدة التي تعتمد على نظام تشغيل خاص بها يحمل الاسم Lite OS.

وأوضحت الشركة أن ساعتها الذكية تمتاز بمقاومة الماء، ولا يزيد وزنها على 46 غراماً، كما تتضمن شاشة Amoled قياس 1.39 بوصة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة على معالج Cortex-M4-SoC وبطارية بسعة 420 مللي أمبير/‏‏‏ ساعة، تكفي شحنتها لفترة تشغيل تصل إلى 30 يوماً في «وضع الساعة»، وعند تشغيل وظائف تتبع النشاط مثل المشي، والجري، والسباحة، وركوب الدراجات، مع عرض المكالمات والإشعارات، فإن شحنة البطارية تكفي لمدة أسبوعين.

وعن طريق مستشعر نبضات القلب (Truseen 3.0) فإنه يمكن قياس معدل نبضات القلب أثناء النشاط الرياضي كل ثانية، في ما يعمل مستشعر GPS على تحديد الموقع بدقة مع احتساب المسافة المقطوعة، ويعمل البارومتر على قياس الارتفاعات أثناء التجول فوق المرتفعات، وتعمل وظيفة Trusleep على مراقبة النوم وتحليل البيانات.

ولم تكشف «هواوي» عن موعد طرح أو أسعار الساعة الجديدة التي تتوافر بموديل رياضي، وآخر ذي سوار من الجلد وجسم فضي.