المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحويل مستندات «وورد» إلى إصدار أحدث

أحياناً يضطر مستخدم برنامج «وورد» إلى التعامل مع مستند من إعداد البرنامج نفسه، لكن من إنتاج إصدارات أقدم. وهنا يظهر الملف أمام المستخدم في وضع يطلق عليه «وضع التوافق» Compatibility Mode، حيث إن استخدام المستند على هذا النحو لا يتيح للمستخدم الاستفادة إلا من الميزات والأوامر الموجودة في الإصدار الذي أعد المستند باستخدامه. لذا يرغب المستخدم في تحويل هذا المستند إلى الإصدارات الأحدث للاستفادة من المزايا المتاحة بها. فإذا أردت تحويل نسخة أقدم من ملفات «وورد» إلى نسخة «وورد 2016» اتبع الخطوات التالية: افتح المستند الذي ترغب في تحويله، ثم توجه إلى شريط القوائم العلوي وانقر فوق قائمة ملف في أقصى اليسار، ومن ثم انتقل إلى الصفحة الخلفية في التطبيق، وانقر الخيار الأول في القائمة اليسرى الخاص بالمعلومات، وبعدها انتقل إلى يمين الصفحة وانقر فوق «أمر التحويل» Convert، لتظهر نافذة جديدة لتأكيد رغبتك في ترقية إصدار المستند، وعندها انقر خيار الموافقة.

إعادة «سيري» للعمل في «آي فون»

عندما يعتاد مستخدمو الأجهزة الذكية على التعامل مع المساعدات الرقمية، يشعرون بالانزعاج لو تعطّل عمل هذه المساعدات. ومن أجهزة شركة «أبل» التي أعلن بعض مستخدميها معاناتهم من هذا الأمر، هواتف «آي فون إكس» و«آي فون 8» و«آي فون 8 بلس». فإذا كنت تستخدم أحد هذه الهواتف، راجع خطوات الإصلاح التالية: تأكد من تفعيل ملمح Hey Siri، وذلك بالتوجه إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق خيار «سيري والبحث» Siri and Search، والتأكد من مفاتيح الاستماع إلى النداء على «سيري»، والنقر فوق زر الصفحة الرئيسة أو الزر الجانبي لتفعيل «سيري»، وبعد ذلك تأكد من أن شاشة جهازك إلى الأعلى، لأن استجابة سيري لنداء Hey Siri تتوقف إذا كانت شاشة الجهاز إلى الأسفل، ثم جرب استخدام «سيري» مع سماعة الرأس، فإذا كانت تعمل مع السماعة فهذا يعني أن المشكلة في «الميكروفون» الخاص بجهازك. كما عليك التأكد من تمكين «سيري» من التعرف إلى موقعك ليقدم لك اقتراحاته بشأن الخدمات المحيطة بك، ويجيب عن أسئلتك.