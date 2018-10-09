المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حفظ صور «دروبوكس» على «ماك» و«ويندوز»

إذا رغبت في تنزيل بعض الصور من تطبيق «دروب بوكس»، الذي يسمح لمستخدميه بتخزين محتوى الصور والفيديو والملفات النصية مجاناً، إلى كمبيوتر يعمل بنظامي تشغيل «ويندوز» أو «ماك»، فعليك بداية التوجه إلى موقع تطبيق «دروب بوكس» على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: www.dropbox.com، ثم سجل الدخول إلى حسابك على التطبيق.

انتقل بعد ذلك إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ومرر بين الخيارات الظاهرة أمامك حتى تصل إلى خيار «ملفات» Files وانقر فوقه، ثم انقر فوق «الصور»، ولاحظ هنا أن مجلد الصور سيظهر إذا كنت قد زامنت مكتبتك مع تطبيق «دروب بوكس».

عندما تنقر فوق خيار «الصور» Photos ضمن الشريط الجانبي الوارد يسار الصفحة، ستظهر أمامك كل الصور التي خزنتها عبر تطبيق «دروب بوكس»، وهنا انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «تنزيل» Download ثم انقر فوقه.

الاستفادة من تطبيق GOOGLE KEEP

إذا كنت من مستخدمي «بريد غوغل» عبر الكمبيوتر، ورغبت في الاستفادة من خدمات تطبيق GOOGLE KEEP في تدوين وحفظ الملاحظات، فعليك بداية تسجيل الدخول إلى حسابك على «بريد غوغل» GMAIL.

انتقل بعد ذلك إلى لوح التحكم الجانبي في أقصى يسار الصفحة، إذا كنت تستخدم الواجهة العربية من التطبيق.

وفي حال لم يظهر أمامك هذا اللوح، ولم تكن حدثت البريد إلى إصداره الأخير، فتوجه إلى ترس «الإعدادات» في أعلى يمين الصفحة، ثم انقر فوق خيار «تجربة الإصدار الجديد» من GMAIL.

انقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل مصباح كهربي فوق خلفية زرقاء، وستظهر أمامك نافذة منسدلة تضم خيارين، وهنا انقر فوق الخيار الأول في أعلى يمين النافذة لـ«تدوين ملاحظة» TAKE A NOTE، ثم انقر فوق الخيار الثاني في أعلى يسار الصفحة فوق الأيقونة التي تحمل شكل ثلاثة خطوط أفقية لإنشاء قائمة جديدة.

أضف النص الذي تريده، ثم انقر فوق زر «تم» DONE.