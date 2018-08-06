المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشغيل ميزات themes في «وورد 2013»

تعتبر «المظاهر» themes أحد الملامح المميزة في برنامج Microsoft word 2013، لما تضفيه على المستندات من مظهر احترافي، غير أن بعض المستخدمين لا يعرفون بعض أسرار استخدام هذه المظاهر. لذلك، إذا كنت من مستخدمي برنامج word 2013، فإنه يمكنك التعرف الى بعض هذه الأسرار، ومنها:

أولاً: يتميز كل مظهر في برنامج word بـ10 ألوان متدرجة، ويمكن الوصول إليها بالنقر فوق «قائمة الألوان» Color menu.

ثانياً: يتميز كل مظهر بنوعين من الخطوط يمكن الوصول إليهما بالنقر فوق «قائمة الخطوط» Font menu الموجودة بدورها تحت «قائمة الخطوط الخاصة بالمظهر» Theme Fonts.

ثالثاً: تستطيع من خلال «تأثيرات المظهر» Theme effects التأثير في الأشكال سابقة الإعداد، الموجودة بدورها ضمن قائمة format.

رابعاً: عند اختيار الألوان الخاصة بمظهر معيّن، اختر جزءاً من المستند يستخدم ألواناً متعددة كي ترى كيف ستبدو مجموعة الألوان التي يستخدمها المظهر مع بعضها بعضاً.

تشارك ألبومات الصور في «آي أو إس 12»

يحتاج مستخدمو خدمات «آي كلاود» السحابية أحياناً إلى تشارك بعض ألبومات الصور التي يحتفظون بها عبر السحاب مع الأهل والأصدقاء. وسمح نظام التشغيل «آي أو إس 12» في إصداره التجريبي لأي شخص بمشاهدة وتشارك ألبومات الصور الموجودة عبر موقع iCloud.com، حتى لو لم يكن لهم حسابات على الخدمة. لكن الأمر يحتاج إلى تشارك الرابط الخاص بالألبوم المرغوب في تشاركه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك تمكين الأصدقاء من الاطلاع على ألبوماتك الموجودة عبر خدمة «آي كلاود» السحابية وتشاركها من خلال فتح «تطبيق الصور» Photos app أولاً، ثم توجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق تبويب «الألبومات» Albums.

اختر الألبوم الذي ترغب في تشاركه، ثم توجه إلى تبويب People، وحرّك المؤشر المجاور لخيار People Website من اليسار إلى اليمين، لتشغيله.

انقر بعدها فوق خيار «تشارك الرابط» Share Link في النافذة نفسها، واختر الوسيط الذي ترغب في أن تتم عملية تشارك الرابط من خلاله.