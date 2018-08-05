شراكة بين «موارد للتمويل» و«لويلوجيك» على برنامج «أكروو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت مجموعة شركات «موارد للتمويل»، أخيراً، في عقد اتفاقية شراكة مع شركة «لويلوجيك»، تمنح بموجبها لحاملي بطاقة «فالك طيب» الائتمانية، التي تصدرها «موارد للتمويل» لمتعامليها من خلال «برنامج الولاء»، الدخول على برنامج «أكروو»، الذي يعد من أكبر المنصات الإلكترونية لمواكبة التوجهات الحديثة للمتسوقين إلكترونياً وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن ثم إتمام عمليات الشراء لأشهر العلامات التجارية، وصفقات «قروب - أون»، والمنتجات المرغوبة، بأسعار تنافسية. وتستهدف شركة «لويلوجيك» المتخصصة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني لبرامج الولاء، المتاجر الإلكترونية ذات الشهرة العالمية والعلامات التجارية، وتتعاقد مع أكبر الشركات والمؤسسات الوطنية بالدولة لاستخدام بطاقات الدفع الائتمانية للتسوق عبر بوابتها. وحرصت شركة «لويلوجيك» على توقيع عقد الشراكة مع «موارد للتمويل» لاستقطاب مزيد من المتسوقين. وأكدت رئيسة الأعمال التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة بمجموعة شركات «موارد للتمويل»، رحاب لوتاه، حرص الشركة على إتمام هذه الشراكات التي من شأنها أن تقدم حلولاً أفضل لمتعامليها، لافتة إلى أن نجاح المتاجر الإلكترونية يتوقف على الاستمرار في توفير الراحة واختصار الوقت على المتسوق، ومن ثم يعزز الشفافية وبالتالي اكتساب ثقة المتسوقين.

نجاح المتاجر الإلكترونية يتوقف على الاستمرار في توفير الراحة واختصار الوقت للمتسوق.