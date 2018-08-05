المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إظهار أيقونات المواقع بتبويب «سفاري»

رؤية أيقونات المواقع المفضلة المعروفة باسم Favicon تسهّل على المستخدم التوجه إلى علامة التبويب المرغوبة. وأتاح نظام التشغيل iOS12 لمستخدمي متصفح «سفاري» هذه الميزة عبر عدد من الخطوات البسيطة. فإذا كنت من مستخدمي النظام الجديد ومتصفح «سفاري»، يمكنك إظهار أيقونات المواقع على علامات التبويب عبر المتصفح باتباع هذه الخطوات:

■انقر فوق settings.

■مرر داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق «سفاري» safari الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة، ثم انقر فوقه.

■ابحث داخل النافذة الجديدة التي ستظهر أمامك عن خيار «عرض الأيقونات في علامات التبويب» Show Icons in Tabs.

■فعّل الخيار السابق عن طريق تحريك المؤشر المجاور له من اليسار إلى جهة اليمين، وتعرف ذلك بظهور اللون الأخضر.

■بموجب ذلك سيحدث التغيير الذي ترغبه على الفور، ويمكنك الآن فتح متصفح سفاري ثم النقر فوق أيقونة الموقع في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة بجوار علامة الغلق.