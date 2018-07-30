«موتيف».. خاتم جديد يتتبع حالة اللياقة البدنية والصحية

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

بعد مرور أقل من أربعة أشهر على ظهور أول محاولة لنشر الذكاء في خواتم الخطوبة والزواج، لتقوم بمهمة الدفع الإلكتروني لقيمة المشتريات والمدفوعات الأخرى إلى جانب وظيفتها الأصلية كعلامة ارتباط بين الزوجين، كشفت شركة ناشئة النقاب عن خاتم خطوبة وزواج جديد، يتتبع حالة اللياقة البدنية والصحية للشخص، ويقيس نبضات القلب وغيرها من القياسات الحيوية الأخرى، فضلاً عن النشاط الرياضي، مثل المسافة المقطوعة، وزمن التمرين.

ويأتي الخاتم بتصميم أنيق باللونين الذهبي أو الرمادي، على مقاس أصبع كل شخص، من خلال الطلب المسبق عبر الإنترنت، ويكلف 200 دولار في المتوسط (نحو 733 درهماً).

خاتم «موتيف»

يحمل الخاتم الجديد اسم «موتيف»، وهو في الوقت نفسه اسم الشركة المصنعة التي طرحته قبل أشهر عدة على سبيل التجربة في نسخة تعمل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول متوافق مع نظم تشغيل وهواتف «آي فون»، ثم أعلنت في 24 يوليو عن طرحه رسمياً في نسختين، إحداهما متوافقة مع نظم تشغيل وهواتف «آي فون»، والأخرى متوافقة مع نظم تشغيل وهواتف «أندرويد».

يعد خاتم «موتيف» ثاني خاتم خطوبة وزواج «ذكي» بعد خاتم «هالو» أو «مرحبا»، الذي ظهر في الأسبوع الأول من أبريل 2018، ليستخدم كخاتم خطوبة وزواج وأداة للدفع الإلكتروني.

وطبقاً للبيان الصادر عن الشركة، الذي نقله عنها موقع «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com، فإن خاتم «موتيف» الذكي جاء ليحل مشكلتين رئيسيتن يعاني منهما مستخدمو أجهزة تتبع اللياقة البدنية، الأولى أن الأجهزة العادية تبدو واضحة وقبيحة الشكل، وتسبب مضايقة لمن يرتديها بصورة أو أخرى، والثانية أنها أجهزة تحتاج إلى الشحن على الدوام أو خلال فترات قصيرة.

لذلك جاء خاتم موتيف ليحل المشكلتين معاً، فهو من ناحية يتم ارتداؤه في أصبع الوسط طوال اليوم، ليبدو كخاتم خطوبة أو زواج يتسم بالأناقة والخفة والتصميم الجميل، بلون ذهبي أو رمادي، ويتم تصنيعه حسب المقاس، كما يتم ارتداؤه على مدار 24 ساعة دون إحساس بعدم الراحة، ودون حاجة للشحن طوال خمسة أيام عمل.

وظائف الخاتم

وفضلاً عن كونه خاتم خطوبة وزواج، فإن خاتم «موتيف» بالأساس عبارة عن مستشعر يقيس معدل ضربات القلب، ويراقب اللياقة البدنية ومدة النوم، كما يحصي الخطوات أثناء تمارين الجري والمشي، ويساعد على الحصول على نوم عميق، ويقيس السعرات الحرارية التي تم حرقها، ونوع النشاط، ومدة النوم، واستراحة معدل ضربات القلب.

يحتوي «موتيف» على ذاكرة داخلية إلكترونية، تكفي لتخزين بيانات اللياقة والصحة لمدة تصل إلى خمسة أيام، ويتم تشغيله والتحكم فيه من خلال تطبيق سهل التصميم والتشغيل، يتم تنزيله على الخاتم من متجر تطبيقات «أبل» و«غوغل بلاي».

نصائح الاستخدام

تنصح الشركة بارتداء الخاتم في الإصبع الأوسط أو البنصر للحصول على أفضل النتائج، إلا أنه يمكن ارتداؤه في أي من اليدين. وتشدد الشركة على أن الخاتم لا يسبب أي نوع من المضايقة أو التعرق، جراء ارتدائه بصفة مستمرة، لكونه مصنوعاً من التيتانيوم الخفيف، ومطلياً بالذهب، كما أنه أملس لا يلتقط ولا يلتصق بأي شيء، ومقاوم للماء، ومن ثم يمكن ارتداؤه أثناء غسل اليدين والاستحمام والسباحة، وغيرها من الأوقات، وتنصح الشركة بأن يكون لديك شاحن في المكتب أو المنزل، والآخر شاحن خفيف محمول يمكن وضعه بسلسلة المفاتيح، وتأخذه لكل مكان، وبطاريته تعمل بين ثلاثة وخمسة أيام.

خاتم «هالو»

يذكر أن خاتم الخطوبة والزواج الذكي الأول «هالو» هو خاتم أسترالي، تم تصنيعه من قبل بنك «ويست بانك» المملوك لشركة «سي بي إيه» الأسترالية، وأهم ما يميزه أنه يبدو طبيعياً، ولا يسبب المضايقة لمن يرتديه، وأطلقه البنك وفق خطة تعتمد علي قيام البنك بتصنيع «جهازه الخاص» بالدفع عبر الارتداء، بدلاً من الاعتماد على تقنية أو جهاز من شركة أخرى، ويعمل الخاتم بتقنية «إن إف سي» للاتصالات قريبة المدى غير التلامسية، وهو مقاوم للماء حتى عمق 50 متراً، لذا يمكن ارتداؤه أثناء غسل اليدين. وهو متوافر باللونين الأسود أو الأبيض، ويتوقع أن يطرح في ألوان أخرى كالذهبي في مرحلة مقبلة، كما أنه لا توجد علامات تجارية على السطح الخارجي لخاتم خدمة «هالو»، ولكن من الداخل محفور عليه شعارات «ويست بانك» و«ماستر كارد».

مستقبل زاهر

إلى ذلك، أشارت التحليلات المصاحبة لظهور الخاتمين إلى أن خواتم الخطوبة والزواج الذكية أمامها مستقبل زاهر، وتستند هذه التوقعات إلى العديد من المؤشرات الأولية، ومنها قبول قطاع واسع ومتزايد من المستهلكين للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والاعتماد عليها فعلياً، سواء في مجال تتبع اللياقة البدنية والصحية، أو المدفوعات الإلكترونية، مثلما حدث مع جهاز «أبل باي» للدفع عبر سوار المعصم، ونظام شركتي «سواتش» و«يونيون باي» لتمكين الدفعات القابلة للارتداء، ونجاح شركة «ديزني» في نشر حلول الدفع عبر الارتداء في إصدار التذاكر، يضاف إلى ذلك التطور السريع في تقنيات وأجهزة الدفع عبر الارتداء، وكذلك التطور في تقنيات الاتصال المستخدمة، كتقنية «إن إف سي»، وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو «آر إف آي دي»، وتقنية رموز الاستجابة السريعة «كيو آر»، وتقنية نقاط البيع الطرفية للاتصال.

وبحسب الخبراء، فإن كل هذه الأمور تمثل أرضية مناسبة للغاية لدخول خواتم الخطوبة والزواج الذكية علي نطاق واسع لمجال الوظائف القائمة على الأجهزة القابلة للارتداء، لتجمع بين وظيفتها الأساسية الدالة على الارتباط بين الخطيبين والزوجين، ووظيفتها الجديدة في أداء العديد من الوظائف والأعمال بسرعة وخفة وسهولة.

الخاتم يتوافق مع الهواتف العاملة بنظامي «آي فون» و«أندرويد».

هواتف تتوافق مع الخاتم

يتوافق الخاتم مع هاتف «آي فون 5 إس» وما بعده حتى الآن، أما هواتف «أندرويد» التي يعمل معها فهي «سامسونغ جالاكسي إس 7»، «جالاكسي إس 7 إيدج»، «جالاكسي إس 8»، «إس 8 بلس»، «إس 9» و«إس 9 بلس»، «نوت 5»، «نوت 8»، «غوغل بيكسل»، «غوغل بيكسل إكس إل»، و«غوغل بيكسل 2».



