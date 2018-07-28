2.53 مليار دولار صافي أرباح «أمازون» في الربع الثاني

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهرت نتائج أعمال «أمازون» أن أرباحها الفصلية فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، في حين توقعت الشركة أرباحاً تشغيلية تتجاوز تقديرات «وول ستريت» في الربع الثالث، مع ارتفاع أرباح الشركة من الخدمات السحابية ذات الهوامش العالية.

وزاد صافي ربح الشركة إلى 2.53 مليار دولار أو 5.07 دولارات للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي، من 197 مليون دولار أو 40 سنتاً للسهم قبل عام.

وتتوقع الشركة ربحاً تشغيلياً بين 1.4 مليار و2.4 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز تقديرات المحللين البالغة 843 مليون دولار، كما تتوقع أن تحقق إيرادات تراوح بين 54 و57.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

ومن بداية العام حتى الآن بلغت مكاسب سهم «أمازون» 54.6%.

وارتفعت إيرادات «أمازون» لخدمات الانترنت (أمازون ويب سيرفسيز)، وحدة الخدمات السحابية السريعة النمو لشركة «أمازون»، بنسبة 49% إلى 6.11 مليارات دولار، لتفوق متوسط التقديرات البالغ ستة مليارات دولار.

وقفزت أرباح تشغيل «أمازون ويب سيرفسيز» 80% إلى 1.64 مليار دولار، ما عزز أرباح الشركة بأكملها التي وصلت إلى مثلي التوقعات البالغة 2.5 دولار للسهم.

وزاد صافي مبيعات الشركة في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، 43.8% إلى 32.17 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018.

وسجلت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً، ارتفاعاً نسبته 39% في صافي المبيعات الإجمالية ليصل إلى 52.89 مليار دولار، بما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.4 مليار دولار.

وارتفع إجمالي نفقات التشغيل 33.7% إلى 49.9 مليار دولار.

وزاد صافي ربح الشركة إلى 2.53 مليار دولار أو 5.07 دولارات للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي، من 197 مليون دولار أو 40 سنتاً للسهم قبل عام.