«فوجي فيلم» تطلق كاميرا مدمجة بتجهيزات متطورة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فوجي فيلم» اليابانية عن إطلاق كاميرا مدمجة جديدة بتجهيزات متطورة.

وقالت الشركة إن الكاميرا XF10 الجديدة تشتمل على مستشعر APS-C (24.4 ميغابيكسل)، الذي لا يتوافر عادة إلا في الكاميرات متغيرة العدسة، والكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة.

وأضافت أن الكاميرا الجديدة تمتاز بعدسة واسعة الزاوية، وبُعد بؤري ثابت، كما يمكن للمصور متابعة «الزووم» الرقمي ومقطع الصورة على شاشة قياس ثلاث بوصات، تعمل بدقة 1.4 مليون بيكسل.

وتروج الشركة اليابانية الكاميرا XF10 الجديدة من خلال إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بتقنية Full HD بسرعة تصل إلى 60 صورة في الثانية، مع تسجيل أفلام 4K بسرعة تصل إلى 15 صورة في الثانية.

وتشتمل الكاميرا XF10 على طارة دوارة لإجراء عمليات الضبط يدوياً، كما توجد حلقة تحكم في العدسة.

وتأتي كاميرا فوجي فيلم الجديدة بوزن لا يتعدى 280 غراماً مع البطارية وبطاقة الذاكرة.