«فيس بوك» و«تويتر» و«ألفابيت» أمام الكونغرس الثلاثاء

المصدر: واشنطن - رويترز

قال رئيس اللجنة القضائية، في مجلس النواب الأميركي، بوب جودلات، إن اللجنة ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة لسماع شهادات خبراء من «فيس بوك» و«تويتر» و«ألفابيت»، المالكة لـ«يوتيوب» و«غوغل»، بشأن تحكم شركات مواقع التواصل الاجتماعي في المحتوى لأسباب سياسية.

وانتقد جمهوريون محافظون، في الكونغرس، شركات التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقولون إنها ممارسات مسيسة، دفعتها إلى محو بعض المضامين، وهو اتهام ترفضه تلك الشركات.

وقال جودلات، إنه سعيد، لأن الشركات ستوفد خبراء «للرد على أسئلة متعلقة بممارسات تعديل المضمون، في الولايات المتحدة وفي الخارج».