معتمدة على "الذكاء الاصطناعي".. "آبل" تهدف إلى شحن 90 مليون هاتف "آيفون 16"

أعلنت شركة "آبل" الأميركية، أنها تهدف إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة "آيفون 16" في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلب على الطراز الجديد.

وذكرت الشركة للموردين والشركاء أنها تستهدف نموا بنسبة نحو 10 % في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز "آيفون 15 إس" في النصف الثاني من 2023.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشركة أصبحت واثقة في أن إضافة بعض خصائص منصة "آبل إنتليجنس" لهاتف "آيفون 16" ستساعد في تعزيز الطلب عند طرح الطراز للبيع في نهاية العام الجاري.