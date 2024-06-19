متجاوزة "مايكروسوفت".. "إنفيديا" تصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم

وصلت شركة "إنفيديا" المصنعة للرقائق ومقرها الولايات المتحدة إلى علامة فارقة، أمس، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في سوق الأسهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" 3.33 تريليون دولار، متجاوزة شركة البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت». وأغلقت أسهم "إنفيديا" على ارتفاع بنسبة 3.5 في المائة، أمس، بينما شهدت أسهم "مايكروسوفت" انخفاضاً طفيفاً.

وأصبحت رقائق "إنفيديا" تقنية رئيسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الرقائق مثالية لأعمال الحوسبة، لا سيما في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

والشركة الوحيدة الأخرى المدرجة في البورصة التي تزيد قيمتها السوقية على 3 تريليونات دولار هي "أبل"، التي ارتفع سعر سهمها الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت عن ميزات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تقوم "مايكروسوفت" بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها من خلال شراكة بمليارات الدولارات مع "أوبن إيه آي"، مبتكرة منصة "تشات جي بي تي".

وتستفيد "إنفيديا" من هذا الاتجاه من خلال بيع الآلاف من أنظمة الرقائق باهظة الثمن لشركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك".

وجاء ارتفاع سعر سهم "إنفيديا"، أمس، بعد الإعلان عن شراكة مع شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" الأميركية لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركات.