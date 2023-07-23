«واتساب» تستعد لطرح ميزة جديدة طال انتظارها

في تحديث جديد تختبر شركة «ميتا» ميزة جديدة طال انتظارها في خدمة «واتساب» تهدف إلى زيادة عدد جهات الاتصال الجماعي المرئي.

وتهدف «ميتا» من هذا التحديث الذي قد يحدث ثورة في مجال الاتصالات، إلى تمكين العملاء من اختيار المزيد من المشاركين في مكالمة جماعية.

وتتيح «واتساب» إجراء مكالمات الفيديو مع 32 جهة اتصال في الوقت ذاته، ولكنها تتيح بدء المكالمات بسبع جهات اتصال فقط، وبعد بدء المكالمة يمكن للعدد المتبقي الانضمام إلى المكالمة وفق إعلان شركة «ميتا» السبت.

وقالت الشركة إنها تختبر رفع عدد جهات الاتصال التي يمكن معها بدء مكالمة مرئية جماعية إلى 15 شخصًا إضافيا.

ويأتي الاختبار بعد إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء دردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم، دون حفظها في دفتر العناوين.



