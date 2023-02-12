"نوثينج" الدولية تتوسع من دبي بمنتجاتها التقنية لأسواق المنطقة

أفاد الشريك المؤسس لشركة "نوثينج" الدولية لتكنولوجيا المعلومات، أكيس ايفانجليدس، بأن "الشركة تعتزم التوسع بمنتجاتها التقنية لأسواق منطقة الخليج، انطلاقا من دبي والتي كانت المحطة الأولى لطرح إصداراتها بالأسواق الخليجية".

وأشارت في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، إلى أن "الشركة والتي تتخذ من لندن مقرا رئيسا لأعمالها، طرحت أخيرا هاتفا ذكيا يعمل بتقنيات مبتكرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاشعارات الضوئية والتي تعتمد على إعلام المستخدمين بتلقي الإشعارات المختلفة عبر إشعارات ضوئية مخصصة تنبعث من الغطاء الخلفي للهاتف"، لافتا إلى أن "الهاتف يقدم فوائد لأصحاب الهمم من الصم والبكم، من خلال معرفة كافة الاشعارات والاتصالات عبر الاشعارات الضوئية الصادرة من الهاتف ودون الحاجة لسماع أصوات النغمات المخصصة للرسائل أو الاتصالات و اشعارات التطبيقات".

وأوضح أن "تقنية الربط مع الاشعارات الضوئية بخلفية الهاتف تصلح أيضا للمتعاملين مع تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين الذين يستخدمون تلك الأضواء في عمليات التصوير بديلا عن الفلاش المخصص لذلك".

وأشار إلى أن "الهاتف يأتي مدعما بكاميرا مزدوجة متطورة بقدرة 50 ميغا بيكسل لكلا منهما، مع توفير زجاج من نوعية "جوريلا جلاس 5" لواجهة شاشة الهاتف المصنع من اطار من الالمنيوم، لافتا إلى أن "الهاتف يتيح الشحن السريع والشحن اللاسلكي"

وأضاف أن "الشركة طرحت في الأسواق أيضا منتجين للسماعات اللاسلكية للأذن بشكل مبتكر أحدهما في عبوة تعمل كمخزن للطاقة أو "باور بانك" لاسلكي، وأخرى باسم "نوثينح استيك" وتأتي بشكل اسطواني صغير للأغراض المختلفة".