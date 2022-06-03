"هواوي" تطلق هواتف "بي 50" بتقنية الكاميرا المزدوجة ومقاومة الماء والغبار

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين، التابعة لشركة "هواوي" الدولية للتقنية أخيرا عن اطلاق هواتف "بي 50" في أسواق الدولة بتقنيات ذكية تشمل أبرزها تقنيات الكاميرا المزدوجة المصفوفة والشحن فائق السرعة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع خاصية مقاومة الماء والغبار.

وتأتي الهواتف مدعمة بكامير مزدوجة مصفوفة True Form Dual-Matrix تتضمن مصفوفة كاميرا رئيسية ومصفوفة كاميرا زووم يمكنها التقاط ألوان واقعية مع تقنية HUAWEI XD Optics و ومحركات الصور HUAWEI XD Fusion Pro.

وطرحت المجموعة الهواتف معززة بمحرك True-Chroma Image Engine والذي يسهم في الوصول لالتقاط صور أكثر واقعية، إضافة إلى توفير نظام Super Color Filter الجديد لتحسين وضوح الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة".

ويتميز هاتف HUAWEI P50 Pro بمدى تكبير أقصى يصل إلى 200 ضعف، بينما يوفر HUAWEI P50 مدى تكبير يصل إلى 80 ضعف، ويدعم هذان الهاتفان تسجيل فيديو 4K عبر النطاق البؤري بأكمله. وتعمل تقنية AIS Pro True-Steady Shot على الالتقاط فيديوهات ثابتة حتى عند التكبير.

ويحتوي هاتف HUAWEI P50 على بطارية 4100 مللي أمبير في تصميم مدمج بسمك 7.92 ملم، بينما يشمل هاتف HUAWEI P50 Pro

على بطارية 4360 مللي أمبير مع الهيكل النحيف الذي يبلغ قياسه 8.5 ملم فقط، فيما يدعم كلا الجهازين تقنية الشحن فائق السرعة بقوة 66 واط.