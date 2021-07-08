HUAWEI MatePad Pro أفضل جهاز لوحي لعام 2021 في الإمارات

المصدر: مادة اعلانية

تساعدنا الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة في إنجاز المهام بشكل مؤكد، لكننا نحتاج أحيانًا إلى شيء أكبر من الهاتف الذكي وأصغر من الحاسوب المحمول كالأ جهزة اللوحية. تعد الأجهزة اللوحية أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام والأنشطة التي تتراوح من التصميم إلى الرسم ولعب الألعاب ومشاهدة الأفلام والقراءة وحتى إمتاع الأطفال في المقعد الخلفي للسيارة وغير ذلك الكثير. إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في الإمارات العربية المتحدة، فمن الضروري الاطلاع على جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة.

قدرات الجهاز الفائق لمضاعفة الإنتاجية والإبداع

يتميز جهازHUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة الجديد كليًا بمجموعة واسعة من الميزات التي جعلت منه الجهاز اللوحي الأكثر طلبًا لعام 2021 في الإمارات العربية المتحدة.

يستفيد جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة من الإمكانات الموزعة للجهاز الفائق ليقدم لك تجربة مكتب ذكي مع دعم ميزة العرض على عدة شاشات (الجديدة) – Multi-Screen Collaboration على الحاسوب المحمول والجهاز اللوحي: وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون. إذن ما هو هذه الميزة الجديدة على الجهاز اللوحي؟ في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يتيح لك العمل مباشرةً على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم جهاز HUAWEI MatePad Pro تمامًا كما يفعلون المصممون المحترفون. يعمل وضع Extend Mode على تحويل جهاز HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو أمر رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!

بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون – Collaborate Mode المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيطة! من خلال تخطي الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، تعمل ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration على إثراء ورفع ما يمكن أن تفعله مع جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يمكّنك ويتيح لك زيادة انتاجيتك وابداعك أكثر من أي وقت مضى.

شاشة عرض كاملة OLED مقاس 12.6 بوصة تقدم أداءً يضاهي الشاشات الاحترافية

يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة بشاشة عرض كاملة OLED رائعة مقاس 12.6 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪، وهي أعلى نسبة بين جميع الأجهزة اللوحية المتوفرة حاليًا في السوق. تأتي الشاشة بدقة ألوان عالية لا تصدق، مما توفر صورة واضحة ودقيقة الألوان تتساوى مع شاشات العرض الاحترافية. يتمتع جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد أيضًا بنسبة تباين فائقة تبلغ 1،000،000: 1، ويدعم التدرج اللوني DCI-P3. الشاشة بالتأكيد واضحة وحيوية ومثيرة للإعجاب من جميع النواحي.

أداء فائق مدعوم بمجموعة شرائح 9000E القوية

أحدث جهاز لوحي من هواوي عبارة عن وحش! تم تجهيز HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة بمجموعة شرائح Kirin 9000E الرائدة. يستطيع معالج Kirin 9000E SoC المتقدم والقوي مقاس 5 نانومتر العمل بسلاسة مع الهواتف الذكية والشاشات الذكية المستقلة وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى تعدد المهام ومعالجة كميات هائلة من البيانات وتشغيل حوسبة الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي بسهولة. فقط استلق واتركه يقوم بالعمل.

قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ولوحة مفاتيح HUAWEI Smart Magnetic Keyboard لمزيد من المتعة

مستوحى من تصميم ظهر العلبة الشفاف للساعات الفاخرة، يعرض طرف القلم الشفاف الجديد الأعمال الداخلية للقلم، ويأتي بقوام بلوري لتجربة رسم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا لوحة مفاتيح HUAWEI Smart Magnetic Keyboard، وهي عبارة عن لوحة مفاتيح كاملة الحجم تتميز بمسافة انتقال 1.3 ملم لتقديم تجارب كتابة مُرضية. بدعم Bluetooth والشحن اللاسلكي، تتآزر لوحة المفاتيح المقترنة مغناطيسيًا مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لتعزيز إنتاجية أي مستخدم!

تجربة صوتية احترافية

تشتهر أجهزة هواوي اللوحية بتقديم ترفيه عالي الجودة والقدرات السمعية والبصرية، أليس كذلك؟ يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة مزودًا بثمانية مكبرات صوت مزودة بمكبرات صوت ومكبرات صوت منفصلة تم ضبطها واعتمادها من قبل Harman Kardon. تتكون مجموعة مكبرات الصوت من أربع مكبرات صوت وأربعة مكبرات صوت عالٍ. بفضل مجموعة مكبرات الصوت، يوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة أصواتًا استثنائية مع صوت جهير رقيق وثلاثي وقوي لجميع الأفلام المليئة بالإثارة أو الموسيقى عالية السعة.

هناك العديد من الأجهزة اللوحية الرائعة في السوق، ولكنها لا تأتي جميعها مع أفضل الميزات التي شوهدت في جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة. سوف تبهرك شاشة العرض الكاملة AMOLED بدقة 2Kمن النظرة الأولى، بينما ستوفر لك مجموعة الشرائح الرائدة Kirin 9000E القوة الكافية لأية مهمة تنجزها. علاوة على ذلك، يمكن القول إن أهم ما يميز جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة هو إمكانات المكتب الذكي والتي تعزز القدرات الموزعة للجهاز الفائق الذي يوفر لك طرقًا متعددة للتفاعل مع جهازك اللوحي والأجهزة الذكية الأخرى مثل الحاسوب المحمول أو الشاشة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تفتح ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen collaboration الجديدة بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة الأبواب أمام تفاعلات سلسة عبر الأجهزة تتراوح من تحرير ملفات الحواسيب المحمولة على جهازك اللوحي أو حتى مشاركة الملفات مثل النصوص والصور والصوت والفيديو بين كلا الجهازين بعملية سحب وإفلات بسيطة! بالإضافة إلى ذلك، فإن أفضل جزء هو أن هواوي تقدم هذه التجربة خارج الصندوق دون أي ملحقات أو تركيبات إضافية، مما يتيح لك تجربة الانتقال المتناغم عند العمل مع أجهزة مختلفة.

باختصار، إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد يتخطى حقًا جميع الحدود التي وضعتها الأجهزة اللوحية الأخرى في السوق، فإن جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة هو جهازك، مما يجعله الاختيار الأفضل للأجهزة اللوحية لعام 2021 في الإمارات الآن!