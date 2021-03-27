"كيا" تكشف عن سيارة "ستينجر 2022"

دبي-الامارات اليوم.

كشفت الشركة الكورية لصناعة السيارات "كيا موتورز" عن سيارتها "ستينجر" موديل 2022 التي سيتم طرحها في أسواق الامارات والخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول أواخر هذا العام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها أن "النسخة الأحدث من هذه السيارة تمتاز بلمسات جديدة في التصميم الخارجي والتي تمنحه مظهراً عصرياً رائعاً، إلى جانب محرك قياسي أكثر قوة".

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي للعمليات في "كيا الشرق الأوسط وأفريقيا": "تواصل ستينجر الجديدة الانتقال بشركتنا إلى آفاق أوسع بفضل مزاياها التي تسمح لها بمنافسة أفضل السيارات في العالم. ويؤكد هذا الموديل الجديد من السيارة على المواهب الرائعة التي يتمتع بها فريقنا وقدرته على إنتاج سيارة سيدان رياضية تتخطى جميع التوقعات. وتمهد ستينجر الطريق أمام باقي سياراتنا العصرية الديناميكية والتي تتضمن كذلك طرازي سورينتو K5 الحائزين على جوائز عديدة"

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وتوقعت الشركة الكورية أن تصبح "ستينجر 2022" من طراز GT قريباً السيارة الأكثر جاذبية بين مثيلاتها..".

وتم تزويد السيارة بمحرك من أربعة أسطوانات مع شاحن توربيني وبسعة 2,5 ليتر بقوة 300 حصان، مع إمكانية الانطلاق من 0 – 60 ميلاً في الساعة في غضون 5,2 ثوان.

ويوفر طرازGT twin-turbo V6 أداءً أقويا مع محرك من 6 أسطوانات وبسعة 3,3 ليتر مع شاحن توربيني والذي تم دمجه بحرفية عالية مع نظام عادم متغير لتعزيز الصوت الهادر.