تغيير الخطوط باستخدام الشريحة الرئيسة في «غوغل سلايدز»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تساعد تطبيقات الـ«ويب» المكتبية مستخدمها في العمل على المستندات والملفات في أي وقت ومن كل مكان، مع إمكانية تشاركها وتعديلها بشكل جماعي بين فريق العمل. ويتميز تطبيق «غوغل سلايدز» Google Slides تحديداً بميزات عدة في إعداد المحاضرات، ومنها مثلاً ما يطلق عليه نموذج «الشريحة الرئيسة» Master Slide.

يساعد النموذج مستخدمه على إجراء التعديل المرغوب على شكل الشرائح التي تتخذ القالب نفسه مرة واحدة، فلا يضطر للتعديل في كل شريحة على حدة. ويصلح هذا الإعداد عند عدم رضاء المستخدم مثلاً عن أحد الخطوط المستخدمة في الشرائح ورغبته في تعديلها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي إصدار الويب من تطبيق Google Slides فإنه يمكنك تغيير الخطوط باستخدام ميزة «الشريحة الرئيسة» في التطبيق، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على منصة «غوغل درايف»، ثم افتح المحاضرة التي تريد تعديلها عبر تطبيق Google Slides.

انقر فوق قائمة «الشريحة» Slide ضمن شريط القوائم أعلى الشاشة، ثم مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: Edit Master وانقر فوقه.

اختر بعد ذلك شكل الشريحة المراد تعديله من اللوح الموجود يسار الشاشة، مع ملاحظة أنه عند النقر فوق النموذج الخاص بكل شريحة رئيسة، سيظهر عدد الشرائح التي تستخدم هذا النموذج.

انتقل إلى يمين الشاشة، وانقر فوق نوع النص الذي يستخدم الخط المراد تغييره، مثل العناوين، ثم حدد النص، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: «الخط» Font، واختر الخط المرغوب فيه. وأخيراً، اختر إحدى الشرائح من العمود الموجود يسار الشاشة لترى مظهر الخط الجديد.