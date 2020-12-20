«ريتسكام» تطرح سواراً مزوداً بكاميراتين لـ «أبل ووتش»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت «شركة ريتسكام الأميركية» Wristcam عن سوار جديد مزود بكاميراتين لساعة «أبل ووتش» الذكية.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من خلال السوار الجديد إلى تلبية متطلبات المستخدمين الذين يرغبون في إجراء دردشة الفيديو، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو بوساطة ساعاتهم الذكية.

وأكدت الشركة أن السوار الجديد معتمد من «شركة أبل الأميركية»، ويشتمل على كاميراتين: «سيلفي» بدقة 2 ميغابيكسل، ورئيسة بدقة 8 ميغابيكسل، فيما يتم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 ميغابيكسل. ويحتوي السوار على زر التصوير الخاص به بحيث يمكن التقاط الصور بسرعة من دون الحاجة إلى تشغيل التطبيق المعني، ويتم تخزين الصور على ذاكرة فلاشية سعة 8 غيغابايت.

ومن المنتظر طرح السوار الجديد في الأسواق الأميركية، بدءاً من مارس 2021، بسعر يبلغ 299 دولاراً (نحو 1096 درهماً).