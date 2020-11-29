تعديل «أذون» الوصول إلى الصور في نظام «آي أو إس 14»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قدم نظام التشغيل «آي أو إس 14» ميزات كثيرة في ما يتعلق بإجراءات التأمين وتعزيز الخصوصية، ومن ذلك ما يتعلق بـ«الأذون» التي يمنحها المستخدم للتطبيقات الخارجية، لاسيما تطبيق الصور. ففي السابق كانت نظم التشغيل تسمح للمستخدم بمنح التطبيق الفرصة للوصول إلى مكتبة الصور كاملة، أو عدم الوصول إليها، إلا أن نظام التشغيل سمح حالياً للمستخدم بإتاحة الفرصة للتطبيقات بالوصول إلى صور معينة، ومنع الوصول إلى صور أخرى. وتختلف طريقة تفعيل هذه «الأذون» بحسب ما إذا كان التطبيق يتم استخدامه للمرة الأولى، أم يتم تعديل «الأذون» التي سبق منحها له. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «آي أو إس 14»، فإنه يمكنك تغيير الأذون التي سمحت بها سابقاً لتطبيقات جهات خارجية في الوصول للصور، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

انقر فوق تبويب: «الخصوصية» Privacy، ثم فوق قسم: «الصور» Photos، وذلك حتى تشاهد كل «الأذون» التي منحتها بشأن الوصول إلى صورك دفعة واحدة.

ستظهر أمامك كل التطبيقات التي سبق لك السماح بوصولها إلى صورك، وهنا انقر فوق التطبيق الذي ترغب في تغيير «الأذون» التي منحتها له، أو فوق خيار: «تعديل الصور المحددة» Edit Selected Photos في نهاية الشاشة، لتضيف أو تزيل الصور التي تريدها. يمكنك أيضاً العثور على «أذون» تطبيق الصور ضمن قائمة «الإعدادات العامة» لكل تطبيق على حدة، عبر فتح «الإعدادات» Settings والانتقال إلى التطبيق المرغوب، ثم إلى قسم «الصور» Photos.