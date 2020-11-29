تصفح Gmail دون اتصال بـ «الويب» في «كروم بوك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتقد البعض أنه لا يمكن لأجهزة «كروم بوك» Chromebook العمل دون اتصال بـ«الويب»، وهو أمر يجافي الحقيقة حالياً، إذ يمكن لتلك الأجهزة مثلاً العمل على تطبيق «البريد» Gmail دون اتصال بـ«الويب»، إذ يمكن للمستخدم إنشاء الرسائل وقراءتها وتحريرها، وإدارة صندوق البريد الوارد بأقسامه المختلفة. وعند اتصال الجهاز بـ«الويب»، فإنه تتم مزامنة كل التغيرات التي أجراها المستخدم على البريد. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الأجهزة فإنه يمكنك الاطلاع على بريد «جيميل» Gmail دون اتصال بالويب، من خلال فتح متصفح «Chrome App» على جهاز Chromebook أولاً، ثم توجه إلى منصة «بريد غوغل» على الويب عبر هذا الرابط: http:/‏‏/‏‏www.gmail.com/‏‏.

انقر فوق أيقونة الترس أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «إظهار كل الإعدادات» See All Settings، ثم فوق قائمة: «بدون اتصال بالويب» Offline في شريط القوائم أعلى الشاشة.

انقر بعد ذلك داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «تفعيل البريد بدون اتصال بالويب» Enable Offline Mail، ثم انقر فوق زر: «حفظ التغيرات» Save Changes في نهاية الشاشة.