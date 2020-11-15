تدابير للحماية من القرصنة الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر

المصدر: بون - د.ب.أ

قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا إن البرامج الضارة، التي قد تكون من نوعية برامج التشفير وطلب الفدية، تشفّر جميع البيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر أو في الشبكة، لافتاً إلى أنه عادة ما يطلب القراصنة فدية مالية نظير فك تشفير البيانات مرة أخرى.

ونصح خبراء المكتب بإجراء عمليات نسخ احتياطي للبيانات بصورة منتظمة على أقراص صلبة خارجية، مشددين على ضرورة تغيير جميع كلمات المرور المخزنة على الأجهزة التي تم اختراقها، وإعادة تثبيت نظام التشغيل على الكمبيوتر.

وأكدوا أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي رسائل من أشخاص مجهولين، أو عند تلقي رسائل تحذيرية تبدو أنها صادرة من هيئات رسمية أو بنوك أو من أحد المعارف، وفي حالة الشك فإن من الأفضل عدم النقر على أي روابط أو فتح أي مرفقات.