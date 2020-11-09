البحث في المحتوى المدون بخط اليد

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

من أفضل الميزات التي يتيحها «تطبيق الملاحظات» Notes App المدمج بأجهزة «آي باد» لمستخدمي «قلم أبل»، إمكانية الكتابة بخط اليد، وهو أمر يريح المستخدم الذي يرغب في التدوين السريع لما يطرأ على ذهنه من أفكار ومخططات.

ويتميز التطبيق بالعديد من الخصائص الأخرى التي لا يعرف عنها الكثيرون شيئاً في ما يتعلق بالكتابة اليدوية، فإذا كنت من مستخدمي «قلم أبل» مع تطبيق الملاحظات، فيمكنك الاستفادة من هذه الميزات غير المعروفة: يمكنك البحث داخل الملاحظات التي دونتها بخط اليد داخل تطبيق Notes مهما كان الخط سيئاً، بالتوجه إلى حقل البحث في التطبيق، وإدخال الكلمة التي تبحث عنها ضمن ملاحظاتك المدونة بخط اليد، وسيعرض لك التطبيق الملاحظة المرغوبة.

كما أنك لست مضطراً إلى فتح جهاز «آي باد» لاستخدام خط اليد في تدوين ما ترغب من ملاحظات، بل انقر فوق «شاشة الغلق» Lock Screen باستخدام القلم، وعلى الفور ستظهر أمامك صفحة فارغة لإنشاء ملاحظة جديدة وتدوين ما ترغب مباشرة، حيث يمكنك تفعيل هذا الإعداد عبر التوجه إلى تطبيق «الإعدادات» Settings، ثم الانتقال منه إلى تطبيق «الملاحظات» Notes، والنقر فوق خيار «الدخول إلى تطبيق الملاحظات من خلال شاشة الغلق» Access Notes From Lock Screen.

يمكنك أيضاً الاستعانة بشبكة الخطوط التي يتيحها التطبيق لتحسين مظهر الكتابة، وذلك عبر النقر فوق زر إنشاء ملاحظة جديدة، ثم فوق زر المشاركة.